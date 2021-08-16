石醴泉：債市睇經濟前景未免太悲

年初時估計環球經濟會在年中復甦，但最近美債市場卻出現相反信號，預期經濟復甦速度會減慢。債券投資者對未來經濟前景敏感度通常比股票投資者高，所以他們的看法有一定參考價值。

最近，最多投資者談論的數據是美國10年期國債利率，在過去3個多月，由今年高位1.74厘下跌至最近低位1.19厘。從比較美國10年期國債利率和同年期抗通脹債券利率可得知，債市對美國10年通脹預期在過去兩個月變化不大，仍然維持在2.2到2.5%水平，但從7月末以來，實質利率卻跌至負1厘以下，這代表債券投資者對通脹重新回歸看法不變，但同時對經濟增長預測轉趨謹慎。

當中可能有多個原因，包括擔心新冠肺炎變種病毒Delta可能會拖慢經濟復甦。研究顯示變種病毒Delta傳染性高，但發展中國家疫苗注射率仍偏低，有機會導致爆發，延遲經濟恢復所需時間。連中國最近也受變種病毒Delta影響，感染人數增加，不少地區再次進入封城的狀態。

英國是疫情後重開的先行者，其結果或會對其他國家有啟發性。該國兩針接種率有75%，第一針疫苗接種率更達到接近九成。英國社會在7月19日已經完全重開，由因新冠肺炎入院的病人數量來看，7月下旬出現小規模反彈，不過進入8月，情況似乎也漸趨穩定。相信其他疫苗注射率高的國家，應會相繼跟隨重開經濟，對復甦有幫助。

另一個可能令債市擔心的因素，便是多國政府為救經濟而推出的派錢財政政策將會告一段落，對未來經濟發展或有負面影響。但其實在過去一年，受惠於派錢政策，儲蓄率持續高企，只要經濟重開，市民也有能力消費，所以政府就算停止派錢，對經濟負面影響應該有限。再加上歐美各國最近出現「請人難」情況，失業率暫時看來應不至於惡化。

其他指標如大宗商品市場等所反映的訊息也沒有債市投資者般悲觀，標準普爾環球大宗商品指數在過去3個月都穩定在520點水平上下徘徊。另外一些指標，如美國6月份的Conference Board領先經濟指數仍然維持正增長，顯示美國經濟上升的預期。整體來說，環球經濟因變種病毒Delta而導致延遲復甦可能性存在，但隨着疫苗接種率繼續增加，經濟再度顯著下行的風險應不大。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知)