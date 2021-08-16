沈振盈：港股反彈浪受制27200

由7月27日至今，港股從低位24,748點反彈了近二千點，走勢仍然是處於一浪高於一浪的形態，縱使有調整也沒有下破上升軌。今次的反彈浪，究竟有沒有能力挑戰250天平均線水平，即27,200點水平，現時還是一個疑問。而在27,200點水平，亦存在着一個下跌裂口，故此應是重大的阻力位。

港股在現水平，雖然處於反彈浪中，但不能掉以輕心，仍須步步為營。在現階段，筆者並不擔心政策的風險，因為近期的政策對相關板塊的影響，其實已經不大，不用過分憂慮。反而筆者最大的憂慮是美股的走勢，擔心美股隨時出現崩盤的下跌。雖然納指及道指屢創新高，但創新高的力度不大，只是多幾十點而已。通常這種創新高的力度，若遇上回吐，反而幅度是很大的。故此，對美股的憂慮應較其他因素為大。

若以玄學的角度看，市況仍會反覆，周初還好，但到了周三後就要小心。

本周每日的股市走勢預測：

周一(丙申日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，市況向好

周二(丁酉日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，市況仍會向好

周三(戊戌日)：天干地支皆屬土，全土之局，市況向淡

周四(己亥日)：天干屬土地支屬水，土剋水之局，走勢仍淡

周五(庚子日)：天干屬金地支屬水，金生水之局，高開低走

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)