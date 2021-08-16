中國7月份社會消費品零售總額增8.5%　失業率升至5.1%

國家統計局公布，7月份社會消費品零售總額34,925億元人民幣(下同)，按年增長8.5%，預期升10.9%，前值增長12.1%，增速連續4個月放緩。其中，除汽車以外的消費品零售額31,578億元，增長9.7%。扣除價格因素，7月份社會消費品零售總額實際增長6.4%。

至於首7個月社會消費品零售總額246,829億元，按年增長20.7%，預期升21.2%，前值升23%。其中，除汽車以外的消費品零售額221,631億元，增長20.2%。

7月份規模以上工業增加值按年增長6.4%，較6月份回落1.9個百分點，高於2019年、2020年同期增速，預期升7.9%。分三大門類看，採礦業增加值增長0.6%；製造業增長6.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長13.2%。分產品看，新能源汽車增長162.7%。首7個月工業增加值按年增長14.4%，預期升14.6%，前值升15.9%。

至於1至7月份城鎮固定資產投資按年增長10.3%，預期升11.3%，前值升12.6%。其中，民間固定資產投資173,473億元，增長13.4%。

7月份城鎮調查失業率升至5.1%，預期5%，前值5%。16至24歲人口、25至59歲人口調查失業率分別為16.2%及4.2%。全國企業就業人員周平均工作時間為47.7小時，比6月份增加0.1小時。

1至7月份房地產開發投資升12.7%，預期升12.9%，前值升15%。其中，住宅投資63,980億元，增長14.9%。

此外，7月份發電量7,586億千瓦時，按年增長9.6%。1至7月發電量46,450億千瓦時，增長13.2%。

7月份煤炭產量為31,417億噸，跌3.3%。天然氣產量為158億立方米，增長9.8%。

統計局表示，7月份國民經濟延續穩定恢復態勢。但也要看到，當前全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻，國內疫情多點散發和自然災害對部分地區經濟產生影響，經濟恢復仍然不穩固、不均衡。