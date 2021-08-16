陳偉明：港股波幅收窄　期權短倉為主要策略

市場雖然繼續關注內地政策風險，但消息已經逐步消化，港股亦一如筆者預期波幅逐步收窄，看來短期內仍是繼續用期權短倉收期權金為主要策略。

自從恒指因內地「監管風暴」跌穿25,000點後，便展開近2,000點反彈，反映25,000點之下支持强勁，投資者往往在這些位置開始密切留意價值投資機會，未來要再跌穿恒指7月低位24,748點並不容易，因此，Short Put 9月恒指24,600點或以下是一個相對合理的做法。

然而，早前港股由6月28日高位29,394點開始展開跌勢，很多散戶走避不及，累積不少新經濟及科技股票蟹貨，相信短期要向上突破亦不容易。期指7月23日的下跌裂口介乎26,914至27,200點阻力沈重，不但250天綫接近這個位置，亦接近這次跌浪的0.5倍反彈阻力。

筆者繼續保持觀點，傾向期指短期內在25,600至27,000上落，策略上，待期指回落至近25,600點才Short Put，回升至近27,000點才Short Call 9月價外1,000點恒指期權。

如果期指有機會回升至27,000點之上，上升空間非常有限，值得Long Put下月極價外期權買保險。相反，如期指陰燭收市跌穿25,559點，筆者會提防港股會有再下插風險，因此，建議到時Long Put即月價外400恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明