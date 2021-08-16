百度股價挫逾6%創新低　較招股價潛水逾42%

百度今年3月下旬來港第二上市後，股價大部分時間都在「潛水」，而且屢創新低，拖累股民輸錢。若以今早低位計，較招股價252元累瀉42.6%，若果抽中百度新股的股民至今仍沒有「斬纜」沽貨，每手帳面最多輸5,375元，可謂「一殼眼淚」。

事實上，百度來港掛牌時，內地媒體已經質疑其「抽水」後將一半所得資金用於科技投資，以及加速AI的商業化，面臨諸多挑戰，首先是其AI不足以支撐整體收入增長，與其傳統業務一樣仍面臨行業激烈競爭，而造車業務又能否超越其他內地車廠也屬未知數。