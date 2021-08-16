百度股價挫逾6%創新低 較招股價潛水逾42%
2021年08月16日 11:06
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李彥宏掌舵、醜聞不絕的內地搜尋引擎百度集團(09888)上周四(12日)公布業績後，股價連日急瀉，周一(16日)再插6.2%，創144.5港元上市新低，暫時成交逾3.5億元，沽壓沉重。
百度今年3月下旬來港第二上市後，股價大部分時間都在「潛水」，而且屢創新低，拖累股民輸錢。若以今早低位計，較招股價252元累瀉42.6%，若果抽中百度新股的股民至今仍沒有「斬纜」沽貨，每手帳面最多輸5,375元，可謂「一殼眼淚」。
百度上周公布，今年第二季錄得淨虧損5.83億元人民幣(下同)，按年盈轉虧，原因是公司錄得長期投資公允值虧損31億元，主要緣於快手(01024)股價期內跌跌不休。業績公告顯示，百度全個集團上季經營利潤按年倒退4.96%，其中愛奇藝錄得經營虧損11.22億元，而「百度核心」的經營利潤亦按年倒退6.98%，主要是由銷售成本、銷售及管理費用及研發費用組成的成本及費用總額按年大漲39.12%至194.22億元，達到分部收入約八成，其中銷售成本、銷售及管理費用按年均大漲逾四成。
事實上，百度來港掛牌時，內地媒體已經質疑其「抽水」後將一半所得資金用於科技投資，以及加速AI的商業化，面臨諸多挑戰，首先是其AI不足以支撐整體收入增長，與其傳統業務一樣仍面臨行業激烈競爭，而造車業務又能否超越其他內地車廠也屬未知數。