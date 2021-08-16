黃詠欣：運動員及教練能順利申請按揭嗎？

東京奧運閉幕，恭喜香港運動員「大豐收」，奪得一金、兩銀、三銅，總共六面獎牌，除了為香港爭光之外，一眾運動員的獎金都引起全城討論。

不同機構都宣布向得獎運動員發出獎金，不少獎金都過百萬，雖然不是直接送出「一層樓」，但這筆資金都夠支付首期，但運動員做按揭有沒有難度呢？按市場資訊，一眾得獎運動員，相信皆屬「精英訓練資助計劃」下的「精英甲+」類別運動員，在計算額外資助之下，全職標準每月資助可達41,030元。以這個收入，計算加息3厘壓力測試後，大約可以做400萬元的樓按貸款，假設做30年按揭，H按實際按息約1.38%計算，月供約13,576元。

除此之外，運動員成功的背後，要多謝一班教練，相對於運動員，教練要買樓做按揭可能要更充足準備才可。不少教練都會同時受聘於不同學校或者機構，同一時間會有數份糧單是家常便飯，有時接多一兩份私人教練更可能是現金出糧，銀行對於教練「散修修」的入息證明，按揭審批會否有影響？

我們要留意銀行批核準則的數個重點，包括是收入合理性、還款能力、信貸紀錄等等，而教練這類工作性質比較彈性，大部分收入都是來自私人教練的工作，故此在申請按揭時，他們要向銀行提供有記錄每月在何時何地及每次教授的時間的「自製表格」，若果是現金出糧的話就要有入數紀錄，以及信貸紀錄要「乾淨」，這樣做到60%按揭的機會很大，當然如果教練想申請高成數按揭都有可能的，不過要有税單及糧單作證明。

其實，除了教練，教車師傅、鋼琴老師及補習老師等，不一定是在學院授課，申請按揭的話，情況都與體育教練相似，都要自行做好表格及儲好入數紀錄證明。更理想是找專業人士幫忙先行做預先評估，便會買得放心。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣