周樂樂：提防新能源汽車及光伏股大跌

上周上證與創業板繼續出現切換角色，逆轉二季度以來創業板強於上證的狀況。在地產與金融板塊的強勢帶動下，上周初上證指數連續兩個交易日錄得大陽燭。與之對應的是近期資金最擁擠的新能源汽車和光伏，則出現幅度不小的回調。雖然近期兩市依然維持過萬億元的成交，流動性風險暫未需擔憂，但是很明顯今年最「吸睛」的高景氣度板塊對市場的「吸金」效應非常強勁。

之前眾多基金經理為了抽取資金加倉高景氣度板塊，已經相繼減持金融、地產、消費等板塊的股票，後面甚至發展為減曾為賽道成員之一的醫療器械和CXO板塊。可見新能源汽車和光伏這兩個明星賽道對資金佔用程度之重。但由於這兩個板塊的泡沫日益嚴重，已經有不少機構開始獲利減倉，從這兩個板塊流出的資金只要小量流回金融、地產、消費板塊，則能大幅拉動相關股票的表現，加劇成長股與價值股蹺蹺板效應。

雖然，目前風格切換未完全確定，但上周地產板塊的亮眼表現得到了政策面的支持。上周國家自然資源部的閉門會議上，明確了二批次核心城市土地出讓的溢價上限為15%，而房地產商不得通過調高底價、競配建的方式抬升實際房價。這一規定是絕對利好於房地產商的淨利潤率。在住宅售價受限之下，如果土地價格再不加以限制，房地產商就很容易顆粒無收。

其實，目前地產板塊的業績並沒有其股價所反映的那麼差勁，相信隨着政策的逐步落實，地產行業的基本面會有更大的反彈。上周公布的7月社融、新增貸款等數據不及預期，反映了實體經濟下滑趨勢還是比想像中嚴重，所以下半年預計財政政策會較上半年加大力度，貨幣政策會保持合理充裕，不會急轉彎。因此，今年下半年的流動性問題不大，市場不會有系統性風險。只是在目前成長股與價值股估值差距如此極端的情況下，資金切換有可能會更加頻繁與快速。

總的來說，預計未來一段時間相信市場資金在板塊輪動的頻率會加大，投資者一定要謹慎應對在板塊中來回切換。由於周四寧德時代公布了一個580億元人民幣的定增計劃，相信會在一定程度上刺破新能源汽車板塊的泡沫。與此同時，一些價值板塊例如銀行和消費已經有一定程度的回調。所以建議投資者短期可以稍微減少在新能源板塊的配置，加大在價值板塊的配置。等到新能源汽車和光伏板塊的泡沫擠出，再重新回到這些高景氣度的板塊。

勝利證券副首席運營官 周樂樂