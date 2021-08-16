汪敦敬：兩房戶樓價跑輸大市　宜把握上車機會

一直以來筆者都認為，樓價再創新高峰沒有懸念，現在證明是正確。最新公布的M3，香港貨幣總供應量截止6月30日的再次重上16萬億元以上！這是一個明顯的上升趨勢，雖然時升時停，但這是一個最美好的時間，因為香港資金愈來愈多代表息口會愈來愈平，當然資金來得亦不可以太快太多，否則會增加了負利率的壓力，因此目前的情況是最美好的。

樓價雖然升得快，但錯過機會的人不要氣餒，因為樓價上升只是一些一線屋苑做了火車頭帶動價格向上，還有大量屋苑可以追落後，只要做足功課，不要太執著個人的要求，退一步海闊天空，量力而為一定能找到合適自己的單位。

現時，最「抵」買的是二手兩房細單位，因為在高成數按揭之下，兩房細戶已經失去了過去優越的Lump Sum效應，由於很多人換樓的關係，因此見到很多三房或者換樓的板塊基本上升幅較大，正因為業主賣了細單位去換樓。細單位的放盤量有所增加，因此很多時都跑輸大市，相對上容易執到平盤。

無論如何，當下有平息、二手兩房細單位升得較慢，又有較多機會找到平盤，所以不可以說現時不是入市時機！

屯門區兩百幾萬自由市場的公屋或者三百幾萬的單棟洋樓，甚至四百幾萬的私樓兩房單位，這些都有樓盤可選擇，筆者強調細單位樓價抵買其實只是滯後，最後都會跟隨大市上升，宜把握入市時機。

祥益地產總裁 汪敦敬