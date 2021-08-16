【高盛推介】小米跌近區間底部　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團在過去半年來，股價在24至30港元的區間上落，然而近期逐步回落至區間低位，當中上周五(13日)跌約3.2%，周一(16日)早段繼續下跌，低開約0.2%，及後跌幅擴大，低見24.8元，為本月至今的低位，並為連續第4日下跌，累計至今跌逾9%。

有報道引述消息，指武漢市招商部門就對接和推進造車項目落戶武漢，正與小米積極進行交流。早前有調查機構發表報告，指印度次季智能手機快速復甦，出貨量達3,400萬台，按年升86%。當中小米出貨量達980萬台，按年升84%，並以市佔率29.2%排名首位。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金積極部署好倉，上周四(12日)及上周五共錄得約2,950萬元資金流入，為同期第二多資金流入的相關資產。當中認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約2,190萬元。牛證則於上周五繼續獲資金流入，有約140萬元，並集中在22至24元收回區域的產品。

淡倉方面，則見上周五部署熊證的資金則主要沽出，並有部分轉倉至29元以下收回價的貼熊。

觀察港股通資金流向，則見小米近日獲北水沽出，當中上周四及上周五共錄得約12.4億元資金淨賣出。

小米購證17069，行使價30元，2021年11月03日到期，實際槓桿9.9倍，行使價26至30元間產品中，槓桿最高之一。

小米購證16460，行使價28.05元，2021年10月22日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、高槓桿。

小米牛證66616，收回價23.5元，行使價23.1元，換股比率50，槓桿比率12.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。