【高盛推介】小米跌近區間底部 留意高槓桿購證
2021年08月16日 11:33
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高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團在過去半年來，股價在24至30港元的區間上落，然而近期逐步回落至區間低位，當中上周五(13日)跌約3.2%，周一(16日)早段繼續下跌，低開約0.2%，及後跌幅擴大，低見24.8元，為本月至今的低位，並為連續第4日下跌，累計至今跌逾9%。
有報道引述消息，指武漢市招商部門就對接和推進造車項目落戶武漢，正與小米積極進行交流。早前有調查機構發表報告，指印度次季智能手機快速復甦，出貨量達3,400萬台，按年升86%。當中小米出貨量達980萬台，按年升84%，並以市佔率29.2%排名首位。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金積極部署好倉，上周四(12日)及上周五共錄得約2,950萬元資金流入，為同期第二多資金流入的相關資產。當中認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約2,190萬元。牛證則於上周五繼續獲資金流入，有約140萬元，並集中在22至24元收回區域的產品。
淡倉方面，則見上周五部署熊證的資金則主要沽出，並有部分轉倉至29元以下收回價的貼熊。
觀察港股通資金流向，則見小米近日獲北水沽出，當中上周四及上周五共錄得約12.4億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價26至30元間產品中，槓桿最高之一的小米購證(17069)。貼價選擇可留意年期約2個月的小米購證(16460)。牛證方面可留意小米牛證(66616)。
小米購證17069，行使價30元，2021年11月03日到期，實際槓桿9.9倍，行使價26至30元間產品中，槓桿最高之一。
小米購證16460，行使價28.05元，2021年10月22日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、高槓桿。
小米牛證66616，收回價23.5元，行使價23.1元，換股比率50，槓桿比率12.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡，可留意屬近熊的小米熊證(52568)，收回價28元，行使價28.4元，換股比率50，槓桿比率7.1倍，高槓桿近熊。
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