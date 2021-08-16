【瑞通推介】美團突急跌　資金趁機撈好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國消費者信心下跌，市場對聯儲局提早加息預期降溫，道指上周五(13日)收報35,515點，升15點，再創收市新高。

恒指上周五收報26,391點，跌126點或0.5%。周一(16日)早段先於26,400點水平好淡爭持，其後向下，跌近300點，回至26,100點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾2,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾5,700萬元，反映投資者看好港股反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

周一早段焦點股有預計周一公布業績的美團低開1%，10時後跌勢突轉急，最多跌7%，低見217元。資金即市撈好倉博反彈。另外，水泥股周一早段逆市向上，有報道指自5月中開始，內地水泥價格開始持續下跌，直至7月下旬才止跌靠穩。水泥大數據研究院李坤明預計，內地水泥價格8月上旬後會逐步反彈，在10月、11月進入需求旺季，有機會上漲。中國建材曾急升近5%，挑戰10.6元；而海螺水泥亦最多升4.6%，高見44.65元，其後兩隻股份的升幅放緩至約2%。周一早段有投資者追入相關認購證望股價再升，值得留意此兩隻水泥股的好倉只有認購證選擇，因為他們不在可發行牛熊證的相關資產的名單內。

騰訊控股周三(18日)公布中期業績，券商預測騰訊上季非通用會計準則盈利中位數約329億元人民幣，按年升9.2%，收入預料按年升約20%。市場普遍對騰訊次季手遊收入增長保守，金融科技和商業服務收入增幅將較顯著，並繼續關注內地對互聯網數據平台和網遊監管壓力加大的情況下，管理層最新的營運策略。另官媒最新發文指，肆意簒改歷史的網絡遊戲要零容忍。騰訊近日持續受制下移中的20天線，上周五收跌2.4%於470.2元，連跌3個交易日，周一早段再跌約4%，考驗450元支持，並失守10天線。上周五有逾4億元北水淨沽出騰訊。輪證方面，逾3,300萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾1,800萬元淨流出。

小米上周五錄逾5.9億元北水淨沽出，股價全日下挫3.2%，收25.45元。小米上周初正式發佈新手機，且董事長雷軍表示有信心3年內在手機市場排名第一，不過及後股價錄3連跌，期間累挫逾7%，接連失守多條移動平均線。小米周一早段走勢繼續偏弱，跌2%失25元。上周五有超過1,300萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾50萬元淨流出。

新冠肺炎疫情不明朗持續困擾原油需求復甦前景，油價上周五跌約1%收市。其中，國際能源署(IEA)料下半年原油需求放緩，不過石油輸出國組織(OPEC)對今年全球石油需求復甦依然樂觀。中國海洋石油月內走強，暫累升逾7%並逐漸形成上升軌，上周五逆市收升0.4%於8.26元。周一早段先跌後回升，升穿8.3元。公司將於周四(19日)公布中期業績。分別有逾160萬元和近10萬元在上周五淨流入其輪證好倉和淡倉。

受惠國際海運價格升至10年高位，中遠海控近期重拾升勢，上周五曾升至15.52元的1個月高位，惟其後投資者選擇獲利，全日倒跌0.4%收市，報14.94元。公司將公布中期業績，並已於上月發盈喜，預計上半年盈利約370.9億元人民幣，按年大升31.6倍。股份周一早段曾挫逾7%至13.88元之即市低位，其後維持約5%的跌幅，14元失而復得。上周四有近5,100萬元淨流入其相關好倉，罕有成為最多資金淨流入的個股相關資產，上周五再錄逾10萬元淨流入好倉，淡倉則有小量資金淨流出。

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