【高盛推介】港交所跌至本月低位 跟進高槓桿購證
2021年08月16日 11:59
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所於上周三(11日)公布業績後股價回落，上周四(12日)跌約3.5%，上周五(13日)雖重上500元水平，唯周一(16日)早段繼續下跌，低開約0.8%後跌幅擴大，低見488.4元，為本月至今的低位。
截至今年6月底止，港交所中期純利達66.1億元，按年升26.3%，創半年度新高紀錄，但表現遜於部分券商預期。上半年收入及其他收益創半年度新高紀錄，達109.09億元，按年升24.2%。券商及後相繼下調對港交所的目標價，但普遍仍給予「買入」等看好評級。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金獲吸引部署好倉，當中認購證於過去2個交易日共錄得約2,190萬元資金流入，為同期第二多資金流入的認股證相關資產。而上周五亦見資金繼續流入牛證，並集中在445至450元收回區域的遠牛。
淡倉方面，則見熊證於上周五獲資金轉向流入，有約110萬元，並見各收回區域的產品均獲資金留意。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價490至535元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的港交所購證(15408)。高槓桿選擇可留意年期約2個月，屬近期活躍條款的港交所購證(17613)。牛證方面可留意屬遠牛的港交所牛證(53272)。
港交所購證15408，行使價516.3元，2021年11月22日到期，實際槓桿9.4倍，貼價、行使價490至535元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
港交所購證17613，行使價540.5元，2021年11月8日到期，實際槓桿11.8倍，高槓桿、活躍條款。
港交所牛證53272，收回價460元，行使價458元，換股比率500，槓桿比率14.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高
投資者如看淡，可留意港交所熊證(51443)，收回價540元，行使價542元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，近49.5元收回距離熊證。
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