華人置業上半年轉蝕3728萬元　收入大跌63%

截至6月30日，集團持有中國恒大股份之帳面值約為87.03億元。惟於報告期末後，恒大每股股價價由6月30日之10.12元下跌至8月13日之5.72元，將導致通過其他全面收益以反映公平值之上市股本投資之公平值變動，產生額外未變現虧損金額約37.84億元；而該等於香港上市股本證券之帳面值將由約87.03億元，下降至49.19億元。

此外，公司上半年毛利約6.89億元，按年減少64.4%，主要亦由於來自恒大股份之股息收入減少所致。

物業租賃方面，上半年非零售及零售部分之租金收入分別減少28.4%及1.1%，至約1.25億元及3,560萬元。

公司展望，中美政經關係依然緊張，不容忽視。本地方面，入境旅遊業寒冬未止，零售及餐飲業的表現雖有改善，惟步伐緩慢。因此，預期集團的投資物業於今年餘下時間仍會面對重重挑戰。