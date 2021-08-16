金發局：逾半受訪者對本港金融科技感樂觀

金融發展局發表報告指出，有56%受訪的金融服務界從業員，及58%的受訪大學生對未來3年本港的金融科技前景感到樂觀。當中，61.1%的非金融科技的僱員指出，會考慮轉職至金融科技出相關工作；更有高達80.5%的大學生畢業後會考慮從事相關行業。

值得一提的是，僅有14%的金融服務界從業員認為自己對本港的環境、社會及管治(ESG)工作市場有充分的了解，當中有7年以上工作經驗的人士更佔25.8%。另外，有43%的受訪大學生對ESG有相關理解，商科學生更佔當中的62.4%。

金發局主席李律仁表示，現時金融機構在招攬人才時愈來愈看重具有跨學科專業知識的條件，以應對業界萬變的發展，及國際市場的激烈競爭。該局亦為本港擴大金融人才庫提出政策建議，包括為不同界別制訂和更新核心能力路線圖；提供補貼以支援香港專業人士在海外及內地實習；並鼓勵私營金融科技企業參與課程研發和應用。

在本地課程方面，當局建議引入ESG課程作為金融相關學科必修科目；同時擴展持續進修基金(CEF)可獲發還款項課程，以涵蓋更多金融科技及ESG方面的專業培訓。