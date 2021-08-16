亞洲疫情復燃　全球供應鏈及燃料需求復甦勢危

新冠肺炎疫情於亞洲復燃，令各國工廠及港口陷入困境，衝擊全球供應鏈，亦令市場憂慮燃料需求復甦情況。

外媒報道，聯合國預期，全球42%出口來自亞洲，隨着美國洛杉磯及荷蘭鹿特丹等大港出現延誤，消費者價格上漲，從亞洲港口開始的問題可能會逐漸蔓延全球。

對於出口商而言，突然爆發的疫情，令原本已飽受各種衝擊折磨的情況雪上加霜，由於貨櫃短缺，以及在需求旺盛的情況下，半導體等原材料價格暴漲、難以採購，進而導致運輸成本飆升。

新加坡亞洲貿易中心行政總裁Deborah Elms認為，Delta病毒可能會嚴重擾亂亞洲的貿易，到目前為止多數市場幸運地控制了疫情，但隨着病毒繼續蔓延，有關好運可能會在許多地方終結。

中國方面，寧波舟山港碼頭上周傳出1名工人確診後，隨即部分關閉全球第三繁忙的貨櫃港口，導致中國兩大貨櫃港上海與寧波出現塞港情形，亦是繼深圳鹽田港關閉後，第二個因疫情爆發進行部分關閉的中國港口，預計將對國際航運造成連鎖反應。

在疫情最嚴重的東南亞地區，工廠已停止生產電子產品、服裝和其他許多產品。世界貿易組織(WTO)曾預測，亞洲今年全球商品貿易將增長8%，而新一波的疫情恐衝擊出口的反彈。

據Natixis估計，印尼、馬來西亞、菲律賓、越南和泰國共佔全球出口的5.7%，但該些東南亞國家可以很大程度地影響美國和中國等大型經濟體，由其是電子產品方面。據統計，中國38%的數據處理器和29%的電訊設備從該5國進口，美國則有半數半導體仰賴於該地區。

禍不單行的是，東南亞疫情也進一步影響到日本和南韓的出口，三星電子7月曾表示，自家的手機業務收入受到越南疫情的衝擊。

此外，Delta病毒擴散，各國實施防疫限制，引發對燃料需求復甦的擔憂，拖累國際油價下跌。澳新銀行認為，由於疫情快速傳播為需求前景蒙上陰影，原油仍面臨壓力。中國官方數據預計，近期因防疫收緊的限制措施，將導致7月份的活動下降。

國際能源總署(IEA)上周表示，由於Delta變種病毒確診激增，反轉原油需求在7月份的升勢，預計在今年剩餘的時間內，將以較慢的速度增長。