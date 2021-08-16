全球航運壓力爆煲！400艘船等泊岸　運輸時間多7倍

全球貿易需度大幅反彈，航運業卻出現供不應求的情況，貨櫃短缺、港口堵塞及運費上升的問題懸而未決，即使「股神」巴菲特投資旗艦巴郡旗下的家具租賃商Cort亦指出，目前運輸時間是從前的7倍，成本增長下，公司亦不一定能夠拿到貨品。

Cort執行副總裁Mark Koepsell坦言，以前需時30至45天便能收到產品，但現時需時是7至8個月，而且還不知貨物在哪，整條供應鏈都存在問題，並且短期內難以解決。公司旺季通常由3月起至9、10月，與大眾搬家潮吻合。

不過，貨櫃短缺令Cort必須購買更多貨櫃以運送產品，港口堵塞亦令載貨船隻需轉往其他港口以完成交付，每公司整體成本激增，打擊營運。Koepsell稱，從來沒有看過有關狀況發生，以前由亞洲運往美國洛杉磯只需1,500美元，現時增長逾11倍，至高達1.7萬美元，如要更快，運費需再加3,000至5,000美元。

禍不單行的是，根據Seaexplore數據，上周主要航運商有近400艘船在港外等待泊岸，平均船期延誤超過一周，SCFI及WCI等貨櫃運價指數亦爆升。

根據德魯里世界貨櫃運價指數WCI於上周四(12日)發布的數量，綜合運價指數按周升50美元或358%，高達9,421美元，遠東至歐美線運價全面上升，包括由上海到荷蘭鹿特丹升636%至13,653美元，至美國紐約升285%至13,505美元，至意大利熱那亞亦漲556%，至12,993美元等。與去年同期旺季行情相比，歐洲線大升逾5、6倍，美國線亦飆近3倍。