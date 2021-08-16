中企高薪招攬前監管部門官員應對整頓風暴

近期中國內地的監管風暴，令各大型民營中企陷入困境。外媒報道，這些中企正積極尋找各部委和監管部門願意跳槽的官員，以協助他們應對民營部門遭遇的全面整頓。

報道引述獵頭公司的數據，最受追捧的是來自金融體系監管機構以及工商信息等部委的官員，在一些情況下，公司給出的報酬達到近50萬美元(約390萬港元)，大約是內地政府公務員平均薪酬的60倍。

雖然招聘能夠洞察中國監管體系的人一直都很重要，但其迫切程度目前可能比以往任何時候都更強。內地正在展開全面的監管行動，最引人注目的是就數據安全和反壟斷斯問題對科技巨頭和民辦教育部門展開的整頓。這些舉措引起了世界各地投資者的不安，很多人都想知道接下來會是誰。

報道引述獵頭公司米高蒲志駐上海董事Jacqueline Qin表示，一些公司客戶給出的報酬超過46.3萬美元(約361萬港元)，對合適的候選人實際上是「預算不封頂」。

據報，原中國證監會發言人鄧戈去年出任國信證券總裁；另一位證監會官員郭旭東去年加入武漢當代科技產業集團股份有限公司，擔任副董事長。根據《人民日報》，京東副總裁曾晨原是商務部官員。

不知道內地官員下海身價十足，又會否成為下一個監管整改的對象，如限制高層官員退職轉職，又或者要「過冷河」一段時間呢？且拭目以待！