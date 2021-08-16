比特幣企4.72萬美元水平 道期跌74點
2021年08月16日 16:13
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美匯指數報92.56；港匯見7.7839；離岸人民幣(CNH)報6.4759；美元兌日圓報109.38；歐元企1.179，英鎊處1.3849。金價報1,773美元。布油報69.56美元，紐油報67.38美元。比特幣企4.72萬美元水平。道指期貨跌74點。
●恒生指數全日收報26,181點，跌210點或0.8%。國企指數收報9,265點，跌112點或1.2%；科技指數收報6,420點，跌169點或2.57%跑輸大市，主板成交1,339億港元。騰訊收市挫3.48%；美團急跌5.14%；阿里巴巴跌1.95%；小米集團跌2.35%。車股被拋售，比亞迪股份挫7.24%；吉利汽車跌6.67%；長城汽車跌4.33%；小鵬汽車跌4.1%；理想汽車跌7.15%創新低。 https://bit.ly/3g7aXOa
●深圳創業板指收跌1.3%，史上最貴新股義翹神州漲68%。 https://bit.ly/37J3rV4
●中國經濟：
-官媒抨網絡遊戲肆意篡改歷史需治理，網易股價急挫6%。
-中汽協：8月上旬11家重點企業汽車產量跌34%。
-中國7月消費品零售總額增幅放緩至8.5%，失業率升上5.1%。
-統計局：8月上旬液化天然氣價格升10%，生豬跌1.3%。
●百度股價挫逾6%創新低，較招股價潛水逾42%。
●全球航運壓力爆煲！400艘船等泊岸，運輸時間多7倍。
●亞洲疫情復燃，全球供應鏈及燃料需求復甦勢危。
●金發局：逾半受訪者對本港金融科技感樂觀。
●能源局：風電光伏要成為清潔能源增長主力。
●騰訊兩手遊續居全球收入榜首，共「吸金」逾23億元。
●阿富汗政變，分析指將加劇美股動盪。
●必和必拓證實向Woodside洽售全球油氣資產。
●中企高薪招攬前監管部門官員應對整頓風暴。
●輝瑞：疫苗接種已成政治問題，放棄專利無助供應。