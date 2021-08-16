阿富汗政局變天　分析指將加劇美股動盪

武裝組織塔利班周末攻入首都喀布爾，在被美國推翻20年後重新掌權阿富汗，引起中東地區穩定性的質疑。分析指出，阿富汗局勢將加劇美國金融市場動盪。

外媒報道，隨着企業獲利觸頂，以及經濟增長的擔憂加劇，策略師已警告美股可能出現調整。現在阿富汗的局勢升級，誠然會加劇市場的擔憂。報道引述TD Ameritrade首席市場策略師JJ Kinahan表示，因為這次的事件為市場帶來不確定性因素，應該會看見波動性增加，或許還會出現固定收益商品買盤。

他指出，對於那些還在阿富汗的美國人而言，情勢非常糟糕，就市場走勢而言，只能靜觀長期影響。美股三大指數目前皆處於或接近歷史高點，阿富汗變天對於美國股市的影響仍待觀察。

事實上，自2001年秋季以來，道指上漲近270%，標普500指數漲逾300%，納斯達克綜合指則上升700%以上。

報道引述Watson Institute for International and Public Affairs研究顯示，在這場近20年的軍事衝突中，造成了大約2.26萬億美元的損失，更有約24.1萬人因戰爭直接死亡，股市投資人大多仍持樂觀態度，但又同時指出，軍事侵略的行動可能會導致一些投資人轉買國防承包商類股，若敵對情勢升級，這些股票可能會得到提振。

過去20年內，Northrop Grumman的股票飆漲近880%，Lockheed Martin股票大漲834%，波音公司累漲439%，General Dynamics漲逾422%，這些企業股票表現，全數跑贏同期大盤指數。