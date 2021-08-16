美國次季GDP增速開始超越中國　中國概念沽壓難消？

外媒報道，中國和美國在經濟增長競賽中的最新情況顯示，今年次季美國國內生產總值(GDP)年增12.2%，勝過中國的7.9%，這將使中國取得全球最大經濟體地位的時間延後。許多經濟學家指出，在接下來的幾季中，美國應會保持GDP增速超越中國的這種優勢，這是1990年以來首見。

分析指出，最新中國公布的經濟數據疲弱，在疫情反彈及嚴重天災之下，第三季難望有大改善，故料下半年論經濟數據，可能是美國繼續領先中國，短期資金繼續流往美國，支持着美股的高估值，亦顯示中國資產未到撈底時。

其實，中美GDP增速反轉，體現在2國在因應新冠肺炎疫情上的差異。中國較早爆發疫情，政府在疫情中心湖北和其他地方迅速採取防疫隔離措施，去年首季中國GDP年減6.7%，而當時美國為小幅增長。隨後，中國採取強硬手腕推動國內經濟復甦，GDP增速起初領先之後遭疫情重創的美國經濟，美國並未實施強制性隔離措施。

儘管美國經濟重返軌道所花時間比中國更長，但美國推動經濟復甦所投入的資源遠超過中國，包括加快疫苗接種、推出大規模刺激措施和將利率降至趨近於零，使美國經濟踏上加快復甦的軌道，反超中國。

中美兩國對Delta變種病毒株的不同因應方式，可能再度給各自的成長前景帶來重大影響。在政府祭出大規模紓困措施的援助下，美國家庭累積了2.6萬億美元的超額儲蓄，幾乎為中國的7倍，在疫情爆發前，這樣的儲蓄規模是難以想像的。

穆迪預測，從今年次季開始，美國GDP年增率將連續5季超過中國。Capital Economics和Oxford Economics亦預測會出現類似趨勢，但兩家機構認為美國的領先時間為3季。

中美最近的GDP增長逆轉，在一定程度上將使中國取得全球最大經濟體地位的的時間延後。經濟學家指出，中國還面臨著一些重大問題，而這些問題可能將超越美國的日期進一步推後，包括對民營部門的打壓、政府債務的急劇增加和人口老化。

不過，Matthews Asia中國問題專家Andy Rothman認為，中國終將成為全球最大經濟體，增速被美國反超只是一個小插曲。Oxford Economics預估，中國將在2030年成為全球最大經濟體，穆迪則預估的時間則為2038年。

根據國際貨幣基金組織(IMF)估計，在2011年至2021年期間，中國與美國的GDP差距縮小了2萬億美元。但瑞士信貸估計，同一時期美國的財富領先優勢增加13.5萬億美元。中國財富增加速度整體而言比美國快，但還不足以縮小以美元計算的總量差距。

不過，華府智庫美國企業研究院(AEI)的中國專家Derek Scissors表示，作為國家產出的衡量標準，GDP並不能準確衡量實力，財富才是，航空母艦和海外投資是由1國的財富支付的，不是GDP。