Wetland Seasons Bay料收近6千張票　超購逾15倍

胡又指，本周內有機會加推第3號價單，並會考慮因應市場反應增加特色戶供應，惟以價單或招標形式加推則會視乎反應決定。他預計，該盤最快會於本周末展開首輪銷售。

另外，胡稱不少買家有意以家族形式搬進屋苑，或會連購數伙單位，集團正考慮為有關類型的買家安排同時段揀樓。

新地會董事總經理謝文娟則表示，為答謝會員支持，項目的會員買家凡於指定價單所規定的期間內簽署臨時買賣合約，可享物業1%售價折扣優惠。另外只要在9月15日或之前成功入票，及讚好新地會社交媒體專頁，便有機會獲得100港元百貨公司現金禮券，名額1,000名，以先到先得形式換領。

此外，即日至10月6日期間到會場參觀項目示範單位的會員，均可進行網上登記大抽獎，有機會贏得智能平板電腦一部，名額共8名。至於若會員透過項目展銷廳內的數碼裝置完成並成功登記新地會實時意見問卷調查，即可換領天際100成人標準門票2張。