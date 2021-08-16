軟銀否認暫停投資中國　續為企業提供支持

外媒早前報道，日本軟銀集團(SoftBank)表示，將暫停在中國開展新的投資，並會觀察中國對內地科技行業的整頓走勢。軟銀集團回覆《東網》時引述軟銀行政總裁孫正義言論指，「關於軟銀退出、暫停或停止在中國投資的報道不實。我們的承諾始終如一。我堅信中國是全球最主要的創新中心之一，我們會繼續為中國企業家提供投資和支持，幫助他們構建未來。 」

8月11日，軟銀集團董事長兼總裁孫正義表示：「在中國投資方面，我們注意到很多新的監管措施陸續出台，我想再等一段時間，以觀察（中國相關部門）監管類型、監管範圍及其對市場的影響。在形勢更加明朗前，我們想靜觀其變。一兩年後，我相信新規則將創造一個新局面。」