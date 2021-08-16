中企畏監管傳挖角官員　官媒再開火恒指騰訊急挫

據外媒引述獵頭公司人士指，有企業以年薪300萬元人民幣從各大監管部門、國務院旗下部委中挖角搶人，跟去年國有單位人員平均年薪僅10.81萬元人民幣形成強烈對比，搶手之最是金融監管機構以及工商信息等部委的官員。市傳一些公司對於合適人選更會開出「上不封頂」的條件，某些情況下給出的薪酬相當於公務員平均工資水平的60倍。

不過，即使開出天價薪酬，要覓得良將也非易事，因為多數企業都希望聘請部門副主管職級以上的公務員，惟這些公務員多數不願輕易放棄仕途。再者，部委公務員可獲北京戶籍、分配住房等多項福利，不能單純以金錢衡量。

監管風波繼續發酵，恒指甫開市升58點後便掉頭向下，尾段最多跌344點，低見26,046點，收市報26,181點，跌210點或0.79%。國企指數收報9,265點，挫112點或1.2%；科技指數又跑輸，收市挫169點或2.57%，收報6,420點。港股總成交額約1,342億元。

近日屢被官媒針對的網遊股暴跌，網易（09999）、心動公司（02400）及赤子城科技（09911）盤中齊瀉逾6%；龍頭騰訊曾跌4.5%，收市跌3.48%。事緣內地某款手機遊戲把南宋名將岳飛的角色繪圖，畫成「赤身冠、手牽綿羊」的形象，如同古代的投降儀式「肉袒牽羊」，還把秦檜及魏忠賢等臭名昭著的奸臣設定成高級角色，惹來官媒發文抨擊。

官媒文章指出，網絡遊戲玩家的主體是青少年，錯誤地改編、戲說、調侃歷史，容易引起歷史觀、民族觀、國家觀和文化觀的誤導，要對「跑偏了」的網絡遊戲零容忍，剷除其生存土壤；又謂肆意篡改歷史的網遊應當治理，而行業必須加強自律。

股價跌跌不休的快手科技（01024）亦曾跌7.74%，觸及73.85元的上市新低，收市仍跌6.74%，原因是公司因為有主播在平台直播銷售時誇大成交金額，遭到北京海澱市場監督管理局罰款20萬元人民幣。

另邊廂，日本軟銀集團引述創始人孫正義指，關於軟銀退出、暫停或停止在中國投資的報道不實，直言「堅信中國是全球最主要的創新中心之一，會繼續為中國企業家提供投資和支持，幫助他們構建未來」。