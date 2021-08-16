中企畏監管傳挖角官員 官媒再開火恒指騰訊急挫
2021年08月16日 21:26
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內地監管風暴未了，港股周一仍然疲弱，恒生指數曾挫逾300點，事緣官媒再度針對網絡遊戲行業開火，放榜在即的騰訊控股(00700)亦挫逾3%。即使日本富豪孫正義否認暫停投資中國，但連串的監管行動已令一眾中資企業嚇破膽，市傳不少正以高薪挖角在監管部門任職的官員去幫助公司應對行業整頓。
據外媒引述獵頭公司人士指，有企業以年薪300萬元人民幣從各大監管部門、國務院旗下部委中挖角搶人，跟去年國有單位人員平均年薪僅10.81萬元人民幣形成強烈對比，搶手之最是金融監管機構以及工商信息等部委的官員。市傳一些公司對於合適人選更會開出「上不封頂」的條件，某些情況下給出的薪酬相當於公務員平均工資水平的60倍。
不過，即使開出天價薪酬，要覓得良將也非易事，因為多數企業都希望聘請部門副主管職級以上的公務員，惟這些公務員多數不願輕易放棄仕途。再者，部委公務員可獲北京戶籍、分配住房等多項福利，不能單純以金錢衡量。
監管風波繼續發酵，恒指甫開市升58點後便掉頭向下，尾段最多跌344點，低見26,046點，收市報26,181點，跌210點或0.79%。國企指數收報9,265點，挫112點或1.2%；科技指數又跑輸，收市挫169點或2.57%，收報6,420點。港股總成交額約1,342億元。
近日屢被官媒針對的網遊股暴跌，網易（09999）、心動公司（02400）及赤子城科技（09911）盤中齊瀉逾6%；龍頭騰訊曾跌4.5%，收市跌3.48%。事緣內地某款手機遊戲把南宋名將岳飛的角色繪圖，畫成「赤身冠、手牽綿羊」的形象，如同古代的投降儀式「肉袒牽羊」，還把秦檜及魏忠賢等臭名昭著的奸臣設定成高級角色，惹來官媒發文抨擊。
官媒文章指出，網絡遊戲玩家的主體是青少年，錯誤地改編、戲說、調侃歷史，容易引起歷史觀、民族觀、國家觀和文化觀的誤導，要對「跑偏了」的網絡遊戲零容忍，剷除其生存土壤；又謂肆意篡改歷史的網遊應當治理，而行業必須加強自律。
股價跌跌不休的快手科技（01024）亦曾跌7.74%，觸及73.85元的上市新低，收市仍跌6.74%，原因是公司因為有主播在平台直播銷售時誇大成交金額，遭到北京海澱市場監督管理局罰款20萬元人民幣。
北水透過港股通淨賣出56.3億元，已連續3日淨沽貨，主要是騰訊和美團(03690)分別再遭「北水」淨賣出25.42億元及8.5億元。不過，中金認為，南向資金長期流入趨勢仍將延續，在恐慌情緒釋放後，一些優質成長龍頭將迎來再配置機會。該行估計，在居民資產配置和港股作為新經濟投資橋頭堡的雙重推動下，未來數年南向資金年均流入5,000億至6,000億元人民幣。
另邊廂，日本軟銀集團引述創始人孫正義指，關於軟銀退出、暫停或停止在中國投資的報道不實，直言「堅信中國是全球最主要的創新中心之一，會繼續為中國企業家提供投資和支持，幫助他們構建未來」。