上車盤發力　沙田第一城兩房再以逾「6球」成交

樓價高企不下，新界指標上車盤沙田第一城再有兩房以逾「6球」成交，屋苑實用面積327方呎無窗台兩房以625萬元售出，屋苑本月暫錄10宗成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌香島5座低層B室，實用面積約845方呎，三房連套房間隔，以每月租金3.5萬元租出，呎租約41.4元。原業主於2018年2月以約1,742萬元購入物業，以目前租金計算，租金回報約2.4厘。

●上環聚賢居2座中層B室，實用面積約400方呎，兩房間隔，以1,050萬元獲承接，呎價約26,250元。近期同類型單位成交價多為1,000萬元以內，上述單位屬理想價成交。

●香港仔居屋鴻福苑B座高層6室，實用面積約559方呎，三房間隔，原開價600萬元，放盤1星期，累減37萬元或6.2%，未補價第二市場成交價563萬元，實用呎價約10,072元。

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九龍區

●牛頭角淘大花園本月暫成交8宗，屋苑N座低層2室，實用面積約377方呎，兩房間隔，成交價605萬元，呎價約16,048元。原業主2007年11月以148萬元購入，帳面獲利約457萬元，升值逾3倍。

●九龍灣德福花園K座中層15室，實用面積約494方呎，兩房間隔，以773萬元易手，呎價約15,648元。新買家為外區換樓客，原業主於2009年8月以250萬元購入單位，持貨12年帳面獲利523萬元，升值逾2倍。

●鑽石山星河明居A座低層9室，實用面積約593方呎，三房間隔，以約1,050萬元放盤，僅4日即吸引區內客洽詢，議價後減至約1,032萬元成交，呎價約17,403元。

●茶果嶺麗港城1座中層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，開價818萬元，放盤約1個月，減至803.8萬元成交，呎價約15,398元。

●大角咀港灣豪庭1座低層B室，實用面積約379方呎，兩房間隔，以約739萬元放盤，減價約34萬元，以約705萬元成交，實用呎價約18,602元，低市價約5%。買家為首置客，睇樓1次即拍板入市。

●長沙灣宇晴軒6座低層B室，實用面積約554方呎，三房間隔，成交價1,130萬元，實用呎價約20,397元。原業主於2017年11月斥資約928萬元購入上址，是次轉手帳面獲利約202萬元。

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新界區

●沙田偉華中心4座中層H室，實用面積約297方呎，兩房間隔，以550萬元易手，呎價約18,519元。原業主於2000年以135萬元購入單位，持貨21年帳面獲利約415萬元，升值約3.1倍。

●沙田中心新寧大廈極低層D室，實用面積約378方呎，兩房間隔，放盤約1個月，減價15萬元或約2.2%，近日以655萬元沽出，實用呎價約17,328元。屋苑現有約51個單位放售，入場價由550萬元起。

●沙田第一城8月暫錄10宗成交，較上月同期錄約15宗下跌，其中20座高層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，以625萬元易手，呎價約19,113元。原業主於2009年以178萬元購入單位，持貨12年帳面獲利約447萬元，升值約2.5倍。

●馬鞍山帝琴灣凱弦居6座低層C室，實用面積約1,031方呎，三房連套房間隔，以1,320萬元連車位成交，呎價約12,803元。

●粉嶺牽晴間本月暫錄約3宗成交，屋苑10座高層F室，實用面積約429方呎，兩房間隔，以630萬元獲承接，呎價約14,685元。原業主持貨9年帳面獲利323萬元，升值超過1倍。

●東涌區上半月錄39宗二手成交，區內東環6A座高層5室，實用面積約463方呎，兩房間隔，叫價750萬元，減價11萬元，獲年輕外區上車客以739萬元承接，實用呎價約15,961元。

●荃灣愉景新城本月暫4宗成交，屋苑9座高層E室，實用面積約652方呎，三房連套房間隔，叫價1,065萬元，議價後以1,050萬元成交，實用呎價約16,104元。原業主於2010年10月以460萬元買入單位，持貨11年帳面獲利590萬元，升值1.3倍。

●元朗YOHO MIDTOWN第7座低層A室，實用面積約507方呎，兩房間隔，叫價約850萬元放售，議價後以842萬元成交，實用呎價約16,607元。