兩個新盤項目加推　同步周五發售

大型新盤積極部署開售，一手新盤銷情持續暢旺，亦有兩項目加推單位，同步於本周五(20日) 發售，料屆時會有約44個單位應市。

●Wetland Seasons Bay料收近6千張票 超購逾15倍

胡又指，本周內有機會加推第3號價單，並會考慮因應市場反應增加特色戶供應，惟以價單或招標形式加推則會視乎反應決定。他預計，該盤最快會於本周末展開首輪銷售。

另外，胡稱不少買家有意以家族形式搬進屋苑，或會連購數伙單位，集團正考慮為有關類型的買家安排同時段揀樓。

新地會董事總經理謝文娟則表示，為答謝會員支持，項目的會員買家凡於指定價單所規定的期間內簽署臨時買賣合約，可享物業1%售價折扣優惠。另外只要在9月15日或之前成功入票，及讚好新地會社交媒體專頁，便有機會獲得100港元百貨公司現金禮券，名額1,000名，以先到先得形式換領。

此外，即日至10月6日期間到會場參觀項目示範單位的會員，均可進行網上登記大抽獎，有機會贏得智能平板電腦一部，名額共8名。至於若會員透過項目展銷廳內的數碼裝置完成並成功登記新地會實時意見問卷調查，即可換領天際100成人標準門票2張。

●藝里坊‧2號加推20伙 折實售價逾633萬元起

一手銷情暢旺。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，市場置業需求強勁，旗下西營盤藝里坊‧2號備受市場追捧，早前已獲批入伙紙，今天（16日）現樓加推全新價單7號及銷售安排。

全新價單7號共涉24伙，包括14伙一房戶及10伙開放式，折實售價由633.504萬至991.2萬港元，折實呎價28,882至$34,537元。其中，最平單位為28樓K室，實用面積196方呎，折實呎價約32,322元。

項目同日上載全新銷售安排，加推20伙於周五 (20日) 發售，當中包括12伙一房戶及8伙開放式，折實售價介乎633.504萬至991.2萬元，折實呎價由28,882至$34,537元。

該盤至今累售226伙，佔可發售單位240伙逾94%，套現逾17億元。項目已屆現樓，預計今年底開始交樓。而「藝里坊」系列至今共售出416伙，合共套現逾34億元。

●屯門上嵐加推第4號價單 涉12伙一房戶

上車新盤成績理想。建灝地產旗下屯門上嵐，周一(16日)宣布加推第4號價單，涉12伙一房戶，並同晚上載最新銷售安排，將於周五(20日)發售24伙單位。

該公司投資部經理鄭智荣表示，加推單位實用面積全為270方呎，扣除最高16%折扣優惠後，折實售價498.62萬至519.09萬港元，是次價單最平單位為3樓A室。鄭形容今批價單屬「開心置業價」，料將獲年輕人士、小家庭及投資者垂青。

新價單買家繼續可揀選5項支付條款優惠，包括「180即供付款」、「180輕鬆即供付款」、「360即供付款」、「360輕鬆即供付款」及「建築期付款」。同時為祝賀屯馬綫正式通車之屯馬綫通車折扣3%、8月31日或之前簽訂臨時買賣合約的3%早鳥限時折扣優惠、付款方法售價折扣(最高為售價折扣7%)及K&K Club 會員折扣3%等亦適用是次價單。

●逸瓏灣8更新4張價單 加價3至5%

●瑧樺8宗撻訂重沽7伙 售價比原先低約3.5%

●元朗尚悅‧嶺錄交易未有進展個案

●帝御·嵐天再單日連沽3伙 套現逾1597萬元

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御·嵐天周一(16日)再連沽3伙，其中第6座7樓7室一房戶，實用面積349方呎，以540.14萬港元售出，呎價約15,477元。另一售出單位為第6座5樓16室，實用面積352方呎，以533.6萬元沽，呎價約15,159元。以及同座的3樓7室，實用面積349方呎，成交價為523.57萬元，呎價約15,002元。

至於恒基地產( 00012 )旗下啟德THE HENLEY I今亦售出Condominium A 6樓H單位開放式戶，實用面積216方呎，以627.26萬元售出，呎價約29,040元。

●元朗Grand YOHO大戶售1963萬元 呎價逾2.1萬元

●元朗珀爵售出10號洋房 成交價2705萬元

洋房新盤錄得成交，據一手銷售資訊網資料，元朗珀爵售出10號洋房，實用面積1,971方呎，連208方呎平台及125方呎花園，成交價2705.748萬元，呎價約13,728元。