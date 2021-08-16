聯儲11月開始減買債　道指早段挫235點

變種病毒威脅全球之際，有報道指若經濟持續復甦，聯儲局接近同意於約3個月後開始縮減買債，部分官員並主張明年中結束買債計劃。美股周一(16日)早段受壓，道指跌235點，至35,280點；標指跌21點，至4,447點；以科技股為主的納指跌62點，至14,760點。

該報道總結近期聯儲局官員的言論，部分主張上述時間表，認為若經濟朝目標取得迅速進展，將容許他們較現時預測快加息。不過，亦有官員認為應保持耐性。明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，需要看到多一些強勁的就業數據，才能安心地說經濟已取得足夠進展，繼而容許當局開始縮減買債。

個股方面，蔚來汽車一個月發生兩宗車禍，並被指擅自接觸涉案車輛進行操作，該公司稱沒有刪改數據，股價早段挫5.63%至38.72美元。

礦業巨頭必和必拓表示，考慮出售石油業務，正與澳洲石油和天然氣公司Woodside Petroleum磋商，將兩者的石油業務合併，亦會評估其他選項，此舉可回應投資者和政府對資源公司減少排放的要求。必和必拓在美股價跌2.69%至75.73美元。

國際貿易委員會裁定Google作出侵權行為，使用了高級揚聲器生產商Sonos的技術，可能導致Google部分產品被禁入口，刺激Sonos股價早段急漲7.32%至40.93美元。

燕麥奶生產商Oatly上季每股虧損11美仙，與收入均遜預期，但該公司指期內克服疫情打擊，成功擴大生產能力，股價早段漲6.05%至17.89美元。