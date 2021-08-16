【產經評論】經濟起伏霧裏花　中美博弈非朝夕

近期中國經濟發展欠順，反觀美國經濟增長有超越中國之勢，乃近年鮮見局面。除非是打一場熱戰，否則兩強爭霸無捷徑，經濟競賽屬漫漫長路，非一、兩季增長快慢可以下判語。綜觀如今兩者經濟起伏不一，全因防疫策略、貨幣政策及博弈戰略大不同。惟畢竟疫情總會過去，目前中美內部皆處於關鍵的轉折期，即美國超寬鬆貨幣政策面臨逆轉，而中國則進行監管風暴，國進民退，兩者皆須保持內部市場平穩過渡，始有條件捕捉疫後新增長周期機遇，吸引資金落戶，拋離競爭對手！

美國第二季國內生產總值（GDP）按年增幅達12.2%，明顯高於中國同期的增長7.9%，且近日中國公布的7月經濟數據亦遜預期。首先，這主要是由於中美防疫策略各異，去年首季中國果斷封城防疫，至翌季經濟最先回揚，故今年的比較基數效應亦較快消失。反觀美國，去年次季疫情仍十分糟糕，經濟尋底，故去年同期的比較基數是不正常的低，且今年初拜登上場後即推出萬億美元計的刺激經濟措施，配合疫苗接種及經濟重啟，經濟正處於增長高峰。

其次，近年中國強調不搞「大水漫灌」，即使7月中全面降準也是出於為經濟補底而已。反觀美國不斷放水催谷經濟，料截至9月底止的年度聯邦財政赤字將達3萬億美元，佔GDP比重料將升至二次世界大戰以來次高水平。中國審慎理財，力控槓桿，美國則大灑金錢，造成眼前經濟增長有緩急之別，惟放任印鈔終歸要付出代價。

此外，中美各自面對近憂遠慮，戰略亦大不同。近期中國頻現天災，救災和重建難免拖慢增長。另考慮到中概股赴美上市涉及的數據安全風險，長遠必得正視，中國選擇藉7月初的滴滴風波推動監管風潮，導致科網股市值大蒸發，中概股氣氛受挫，且監管風暴正從網絡平台經濟蔓延至教育、醫美、房地產等行業，短期需求及就業難免受挫。

至於美國，貨幣政策正值求變之時，寬轉緊時間表尚拿捏不定，但原材料及運輸等價格續升，通脹問題殺埋身。適逢這段時間中國概念在擠水分，資金流往美國參加「收水」前的最後派對，加劇資產泡沫。如何確保幣策順利逆轉，避免引發金融市場動盪，正是如今聯儲局最頭痛的事。刻下美中經濟看似是一強一弱，實際上各有憂慮，難言得出勝負。

美國月底將公布疫源調查報告，不排除只是用以聯合盟友制華的一隻棋子。這起國際事件是否美國自行作出調查可以說了算，相信國際社會自有公論。惟整體上，中國選擇主動籌謀，透過加強監管與整頓去除風險、梳理資源；美國則繼續在國際間招盟友耍手段，卻無助改善內部經濟競爭力。

因此，眼前中國經濟增長放慢實不足懼；美國的提速增長亦不足喜。世界大事往往如煙似霧，尤其身處百年未有的大變局，投資者更應站得高，看得遠，每事不忘兩強爭霸的主軸，自然不易迷失。