高手過招！《沽注一擲》現實主角正沽空「女股神」基金

有「科技股女股神」之稱的基金ARK創辦人伍德。

有「科技股女股神」之稱的基金ARK創辦人伍德(Cathie Wood)旗下基金的沽空金額近日急升之際，外媒報道指，華爾街猛人Michael Burry亦正沽空伍德旗下的基金Ark Innovation Fund (美股：ARKK)。

根據美國證交會(SEC)監管文件，Burry管理的Scion基金買入了ARKK的認沽期權(Put Option)。Burry是因準確預測2008年金融海嘯而一夕暴富的電影《沽注一擲》(The Big Short)主角原型，為美國知名的對沖基金經理。

事實上，由於今年來ARK基金的表現遠遠不及去年，愈來愈多投資者看淡其表現，令沽空ARK的資金大幅增加。S3 Partners本月初的數據顯示，Ark Innovation Fund的沽空持倉比例達到創紀錄的12%，沽空金額達到27億美元，按年急增66.5倍。

此外，一隻沽空ARKK的反向ETF(交易所買賣基金)，已向SEC提交上市申請。該ETF由Tuttle Capital Management申請推出，名稱為Tuttle Short ARKK ETF (美股：SARK)。

基金研究公司CFRA主管Todd Rosenbluth表示，一些此前憧憬Ark Innovation Fund會再創去年輝煌成績的投資者已經失去信心並退出了。

由於Tesla、Roku、Teladoc、Shopify、Zoom等重倉股下跌，7月份ARKK錄得今年來最大的單月淨流出。據ETF網站的數據，該基金上個月淨流出9.44億美元，其價值在2021年迄今下跌了1%以上。