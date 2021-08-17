東方日報B1：華7月經濟失速　美勢再領先

中美經濟增長競賽看似轉勢，尤其是變種病毒自上月起在內地多個省市肆虐，加上河南等地區發生嚴重水災，內地7月份經濟數據已見顯著倒退。作為3大經濟引擎的工業、消費及固定資產投資表現均差過市場預期，恐拖累內地第三季經濟增長繼續被美國反超前。內地已明言，現階段把就業擺在經濟及宏觀政策優先位置。

今年第二季美國國內生產總值(GDP)按年增12.2%，罕有跑贏中國同期的7.9%升幅。不少經濟學家指出，至少在接下來數個季度，美國經濟增速將保持強勢，將形成至少自1990年以來首次持續領先中國的局面。

不過，中美貨幣及財政政策早已分道揚鑣，打從中方多番強調不搞「大水漫灌」、美國不斷「放水」刺激經濟開始，內地的宏觀政策明顯側重中長期目標。內地國務院常務會議周一(16日)召開，審議通過「十四五」(第14個5年)就業促進規劃，提及內地城鎮就業壓力仍較大，將強化貨幣及財政等政策支持就業，強化創業帶動就業，推進新產業增加新的就業崗位等。

據國家統計局同日公布的就業數據顯示，上月全國城鎮調查失業率為5.1%，相較6月上升0.1個百分點。當中，16到24歲人口調查失業率高達16.2%，明顯相較6月的15.4%大幅上升，亦逼近去年7月的16.8%歷史高位，反映年輕一代失業人數邁向高峰。

荷蘭國際集團(ING)銀行大中華首席經濟師彭藹嬈相信，內地對科技及教育企業監管收緊，導致這些行業的就業機會大減，失業人士或需更長時間轉戰新行業。但國統局新聞發言人付凌暉周一指，目前就業數據還未能反映特定行業對特定族群的影響，就業形勢整體保持穩定，如25至59歲人口調查失業率維持4.7%。

值得留意是，當局亦提及，上月受暴雨及局部地區疫情影響，主要經濟指標增速回落，包括河南、江蘇及湖南等地社會消費品零售增長不同程度放緩，惟水災對當地經濟影響是可控的。從累計角度而言，主要宏觀指標仍處合理區間，7月下旬多數農業地塊的秋糧好於常年或持平，全年糧食豐收有較好基礎。

不過，上月社會消費品零售總額按年僅升8.5%至3.49萬億元人民幣(下同)，同月規模以上工業增加值按年升幅亦放緩至6.4%，首7個月全國固定開發投資總額亦僅增10.3%至30.25萬億元，3大數據的增速均創年內新低。其中，工業增加值上月表現為去年8月後最弱。

付凌暉續稱，今年受基數影響，主要經濟增速會「前高後低」，下半年內地經濟仍保持穩定恢復。他強調，分析經濟不僅看增長，還要看就業、物價及居民收入。隨着就業優先政策顯效，居民就業穩定及收入增長有望持續。

惟券商野村相信，7月消費數據仍未完全反映疫情影響，8月或更差，卻有機會推動中央再「放水」，包括下調一年期中期借貸便利(MLF)利率及實行定向「降準」等。