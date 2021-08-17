美股道指收漲110點　與標指再創新高

美國股市周一(16日)先跌後回穩，道指和標指繼續創出收市新高，至於以科技股為主的納指則微跌。

道指早段最多跌283點，其後反覆回穩，收報35,625點，升110點或0.31%，續創收市新高；標指亦創收市新高，收報4,479點，升11點或0.26%；納指收報14,793點，跌29點或0.2%。

投資者關注地緣政治風險，尤其是阿富汗局勢的發展。在美軍撤離阿富汗後，塔利班迅速掌權，這讓一些人懷疑其政治影響是否會影響到全球市場。

德意志銀行策略師Henry Allen表示，對美國總統拜登來說，阿富汗的局勢發展讓他頭痛，尤其是在他的經濟議程正取得一些進展的時候。上周美國參議院兩黨剛剛通過了巨額基礎建設法案。

美企業績向好，對股市有提振作用。據FactSet數據顯示，截止上周五收盤，91%的標指成分股已經公布了第二季財報，其中87%的每股收益高於預期，預計標指公司的整體盈利增長率將達到89.3%，這將是自2009年第四季度以來的最快增幅。

另外，變種病毒威脅全球之際，有報道指若經濟持續復甦，聯儲局接近同意於約3個月後開始縮減買債，部分官員並主張明年中結束買債計劃。

該報道總結近期聯儲局官員的言論，部分主張上述時間表，認為若經濟朝目標取得迅速進展，將容許他們較現時預測快加息。不過，亦有官員認為應保持耐性。明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，需要看到多一些強勁的就業數據，才能安心地說經濟已取得足夠進展，繼而容許當局開始縮減買債。

個股方面，蔚來汽車一個月發生兩宗車禍，並被指擅自接觸涉案車輛進行操作，該公司稱沒有刪改數據，股價全日跌5.83%，收報38.62美元。

國際貿易委員會裁定Google作出侵權行為，使用了高級揚聲器生產商Sonos的技術，可能導致Google部分產品被禁入口，刺激Sonos股價全日急升4.69%。

燕麥奶生產商Oatly上季每股虧損11美仙，與收入均遜預期，但該公司指期內克服疫情打擊，成功擴大生產能力，股價先升後回軟，收報16.43美元，跌2.61%。