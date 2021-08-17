美股狂牛！標指自疫情反彈一倍 二戰以來最癲

自去年3月新冠肺炎疫情引發市場拋售之後，得益於聯儲局出招「放水」，美國股市迅速反彈並更屢創新高，狂熱程度為二次世界大戰以來最勁！

外媒引述數據指，自去年3月23日標指在疫情危機中見底(2,237點)之後，至周一(16日)升至4,479點的收市紀錄新高，只用了354個交易日就累升了一倍，創自二戰以來最快的反彈速度。

標指對上一次由低位反彈一倍是金融危機期間，當時標指在2009年3月9日低見676點之後開始反彈，直至2011年4月27日才回升一倍，用了540個交易日。平均而言，標指由低回升一倍需時大約1,000個交易日。

LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick表示，一般來說，股票指數需要很多年才能翻倍，而這正好反映出本輪牛市是多麼不可思議的瘋狂。事實上，截至周一標指收於4,479點，已經較市場分析平均年底目標4,328點，高出約4%。

值得留意的是，雖然在很多人來看，今次牛輪真的難以置信，但標指反彈卻有基本面支持，而這就是企業盈利大幅增加。Refinitiv數據顯示，企業利潤已從疫情的底部躍升，標指的500隻成分股公司庸年首季的盈利按年增長53%，第二季度的利潤更將按年增長93.8%。

高盛首席美股策略師David Kostin在一份報告中表示，美企季度業績不單是大幅勝預期，而且非常令人印象深刻，當中一些企業有信心可以抵銷或管理不斷上升的投入成本；亦有些企業有信心將存留資金用作促進業績增長；也有企業能夠保持高水平的回購。