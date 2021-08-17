陳正犖：美通過1萬億美元基建計劃　有咩機遇？

美國參議院兩黨於8月10日批准了一項大約1萬億美元的基建設施法案。《基礎設施投資和就業法案》要求增加5,500億美元的新支出，其中包括1,100億美元用於道路和橋樑、730億美元用於改善電網、660億美元用於客運和貨運鐵路(包括美國國鐵 Amtrak)、650億美元用於擴展寬頻網絡等。

年初至今，以美國業務為主的基建股跑贏大市，而美國業務比例較低的基建股回報則較少。《基礎設施投資和就業法案》相關的預期支出，亦照亮了一些有前景領域。特別是投資於電網、清潔飲用水、安全和寬頻，這些都與不可阻擋的綠色世界、人口壽命延長和超連接網絡趨勢一致。此外，改善國家基礎設施的努力，部分是出於現代化的迫切性，以便更好地與中國競爭，這是另一個不可阻擋的趨勢，相信與這些趨勢相關的領先公司長線有望跑贏大市。

預計美國大型股全年保持溫和升幅，隨着經濟重啟，周期性股票有機會較防禦性股票更能受惠於均值回歸，但由於之前已經反彈不少，疫情導致的均值回歸策略，吸引的機會亦正減少。假以時日，預計特定的美國以外市場將跑贏美國股市。美國以外的股票市場，提供有吸引力的長期估值前景和更高的股息收益率。在接下來的幾個月裏，偶爾會出現不確定性和市場波動。股息增長股和環境、社會及管治(ESG)得分較高的股票，波動性應該低於整個市場。

債券方面，與歐洲和日本債券相比，亞洲新興市場債券和美國債券，尤其是銀行貸款和通脹掛鈎債券具有相對價值。華融和恒大事件似乎有進展，增強了我們對中國高息債的信心，維持金融市場穩定仍是政策重點。其他優質中國高息債如果受到個別消息拖累，尤其是在高收益房地產企業債券，帶來了機會。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖