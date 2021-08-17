咩都加價？全球通脹風險被低估　投資應該點部署？

8月香港政府推出消費券，各大商家「餓」咗兩年，捱得到呢一刻，當然係毫不猶豫加價收割一筆幫補吓。故股民不難發現，最近去飲茶食飯張菜單普遍都加咗價，就連去街市買排雞蛋，都話內地水災所以加價10%。打工仔會愈來愈感受到，咩都有得加，就係份人工冇得加！

事實上，早前河南洪澇、湖北又水災，天災連連，內地的物資運輸唔多唔少會受到影響，糧食收成亦會減少。再者，部分內地港口因防疫停擺，未知會唔會陸續有來，搞到啲貨卸唔到亦上唔到船出埠，生意做唔成。咁搞落去，進口中國製商品的一眾海外市場，都咪話唔閉翳。

聽講近月運費勁加唔在講，原本亞美航線30至45天船期就收貨，如今拖到7、8月個月，咁搞法11月美國感恩節及聖誕節好可能冇貨用，供應減少、成本轉嫁，意味消費品加價潮將現，激化通脹之餘，美國政府的救濟經已完結，美國人消費可能冇咁疏爽，屆時市道未必會符預期，或令美國今浪疫後經濟反彈比想像中早完結。

全球兩大經濟，各有各的問題，且兩者沒有停止鬥爭過，結果全球都會被拖落水。反正睇落去，呢個下半年世界景氣都唔會好得去邊，股市愈來愈難操作，短炒值博率唔吸引，仲係手持適量現金和黃金，中線坐啲通脹受惠股同高息股，但求持貨過夜可以瞓得着就好了！

東網產經專欄作者 帥哥