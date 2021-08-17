道指升110點　油價跌逾1%

●美匯指數報92.62；港匯見7.7845；離岸人民幣(CNH)報6.4762；美元兌日圓處109.3；歐元企1.1778，英鎊見1.3841。金價報1,787美元。布油報69.56美元，紐油報67.38美元。比特幣跌至4.59萬美元水平。道指期貨偏軟。

-外媒引述數據指，自去年3月23日標指在疫情危機中見底(2,237點)之後，至周一(16日)升至4,479點的收市紀錄新高，只用了354個交易日就累升了一倍，創自二戰以來最快的反彈速度。

-騰訊音樂次季收入增15%，股價盤後上漲逾3%。

●「股神」巴菲特旗下投資旗鑑巴郡第二季重倉蘋果公司(持有約8.871億股，市值1,215億美元)和美國銀行(持有約10.1億股，市值416億美元)。

●美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫表示，如果美國下一份就業報告表現強勁，將支持聯儲局在9月份宣布縮減政策，估計縮減行動會在今年秋季，大約10月或11月期間宣布，但相信公布時間不會遲於12月。

●美國聯儲局數據顯示，該局在周一的逆回購操作成交量再次升穿1萬億美元大關，達到逾1.039萬億美元，其日常操作包括70名競價者。

●中國6月減持美債165億美元，為去年10月以來新低。

●港股ADR指數收報26,053點，跌128點或0.49%。

●即月恒生指數夜期收報26,106點，升18點，低水75點，成交12,603張。

●紐約9月期油收報每桶67.29美元，跌1.15美元或1.68%；布蘭特10月期油收報每桶69.51美元，跌1.08美元或1.53%。

●紐約12月期金收報每安士1,789.8美元，升近0.7%，創近一周收市新高。

●英國富時100指數收報7,153點，跌64點或0.9%；法國CAC指數收報6,838點，跌57點或0.83%；德國DAX指數收報15,925點，跌51點或0.32%。

●阿富汗變天，700億元外匯儲備去向惹關注。

●傳中國最大煉油民企或破產，已遭政府接管。

●舜宇光學上半年賺26.8億元人幣，不派中期息。