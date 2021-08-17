施羅德：「天然資本」價值不容忽視

作為人類一切福祉的依歸，為何未有對有限的天然資源賦予同樣價值？在過去數百年，人類日積月累的活動讓氣候產生了威脅人類存亡的變化，但氣候變化並非唯一的生態威脅。人們普遍認同，自然環境和生物多樣性受損所帶來的風險其實不相伯仲。

若要數對環球經濟作出最重要貢獻的元素，那一定是非天然資源莫屬。無論是原材料、水、防洪、生物多樣性還是花粉傳播，大自然都提供了大部分企業在生產商品和服務時所需的資本。每一個人都有責任保護這些資源，好讓世世代代仍能繼續受惠。此外，人們對於生物多樣性受損會導致氣候變化的意識日增，並視之為一種投資風險。

事實上，大自然為全世界的個人和群體均提供關鍵的社會效益，而提供這些生態系統服務的土壤、物種、社區、棲息地和景觀通常被統稱為「資產」。視大自然為天然資本，並意識到大自然資產的真正價值的觀點正在快速普及。

具體而言，天然資本這個詞彙所描述的是在大自然中提供重要「生態系統服務」裨益的元素。「生態系統服務」包括封存或淨化二氧化碳、為土壤侵蝕和洪水侵襲風險提供保護、為野生動植物提供棲息地、花粉傳播，以及提供休憩活動空間。

儘管該詞彙在1970年代才首次出現，但現時已有愈來愈多人認為應該將天然資本視作經濟資產，就連聯合國亦呼籲政府不應只着眼於國內生產總值。

牛津大學新學院的經濟政策教授兼經濟學院士Dieter Helm表示，天然資本不是靠生產得到的，因此不能與其他資本來源相提並論。他指出，石油及天然氣是由大自然而來的天然資源，從一開始已是免費供我們使用。

牛津大學生物多樣性教授兼Natural Capital Research董事Kathy Willis表示，將天然資源視為一項資產，並與公司其他資源一同納入資產負債表已不再被視作奇怪的現象。Willis教授說，全世界的政府、企業及個人均開始明白，由天然資本資產而來的生態系統服務的重要性和價值，特別是在碳儲存及封存方面。

天然資本資產擁有龐大的投資潛力，除了可抵銷碳排放及環境、社會及管治(ESG)問題，亦可阻止環球生物多樣性受損和恢復世界上部分最重要的生態系統。

天然資本是否真的值得投資者關注？根據世界經濟論壇的數據，全球國內生產總值中有超過一半的經濟活動是中度或高度依賴大自然，相當於44萬億美元。施羅德投資的可持續投資主管Andy Howard表示，包括生物多樣性受損和可再生能源蘊藏量耗盡在內的天然資本退化，均會為企業乃至其盈利和投資者帶來切實的風險。這意味着企業、銀行和投資者或需面臨更大的保險風險，資本成本亦有機會變得更高，而且有可能錯失投資機會。

Andy Howard解釋，目前生態系統服務的價值有可能未被正視，亦有可能被低估。然而，一旦這些服務得到精確的估算，那些對這些服務過分依賴的行業公司估值很可能會受到影響。這些行業包括農業、食品和海運。

他補充，來自監管及政策方面的壓力正在逐步增加，而且亦愈來愈具體。例如，歐盟綠色新政包含重要的生物多樣性元素，並可對企業收入構成直接影響。

對於氣候變化，置之不理的代價可以很高。據世界野生動物基金會估計，全球在2011年至2050年間與氣候變化直接相關的成本可達10萬億美元。

可惜，大部分投資者尚未完全領會到與生物多樣性相關的財務風險。根據《負責任投資原則》，投資者對這個問題「認知有限」，而且對應這個問題所作出的承諾或政策亦少之又少。不過，這種情況正在不斷改善。

關於天然資本，投資者還需要做些甚麼？投資者可以發揮自身作用，將資本配置於保護自然環境的投資項目，同時可了解投資組合中的公司如何使用及依賴天然資本。負責管理基金會和慈善機構投資組合的Cazenove Capital慈善部門聯席主管Kate Rogers強調投資者攜手合作的重要性，促請企業珍視和保育自然環境。行使積極所有權是其中一項阻止生物多樣性受損的重要行動。

Andy Howard表示，作為投資的積極所有者，使用可用的數據判斷企業表現的高下，特別是識別相對落後的企業，助其改善業務實踐。

施羅德投資管理投資撰稿人 Jo Marshall