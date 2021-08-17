盧楚仁：紐元走勢還看議息會後聲明

本周外匯交易員肯定會聚焦在明天新西蘭央行的議息會議，金融市場一面倒預期新西蘭央行，有機會在是次議息會議中宣布加息0.25%至0.5%。事緣在上一次會議中，新西蘭央行宣布完全停止買債，再加上近期新西蘭的經濟和通脹數據全面升溫，驅使金融市場認為，新西蘭央行未來會極進取地收緊貨幣政策。

新西蘭最近公布的經濟數據表現十分強勁，尤其是GDP和失業率方面。而通脹方面，最新公布的第二季通脹率，由第一季的1.5%大幅上升至3.3%。在這強勁的經濟及通脹數據基礎下，所以金融市場 才一面倒預期新西蘭央行，會較其他央行提早加息。

不過要注意，就算新西蘭央行一如預期宣布加息，亦不一定代表會全面利好紐元，因為要更加注意的是會後聲明中，央行是否暗示未來會繼續加息，若暗示未來會繼續加息的話，那麼紐元後市才可以睇高一線。相反，一旦加息後暗示未來不會再加息的話，那麼紐元便有機會全面轉弱。

若央行宣布維持息口不變，但說明下次議息會議會加息的話，那麼紐元亦可以睇高一線。但宣布維持利率不變，並表示未來沒有加息時間表的話，那麼紐元便很大機會出現排山倒海的沽盤而下跌。

筆者認為，今次新西蘭央行有機會宣布加息，並暗示未來會進入加息周期。原因是當地樓市在過去12個月中，原來已經上升超過30%，所以新西蘭央行未來大幅加息，來壓抑當地過熱的樓市實在是無可避免。

獨立外匯商品分析師 盧楚仁