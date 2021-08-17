林嘉麒：高技術製造業看高一線

本周投資市場有兩個焦點，第一個是中國7月份經濟數據，另一個是聯儲局的會議紀錄。

第一關，內地經濟數據較預期失望。7月份全國規模以上工業增加值按年增長6.4%，比6月份回落1.9個百分點。從類別看，製造業按年增長6.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業按年增長13.2%，而增長較快有高技術製造業和裝備製造業增加值按年分別增長15.6%、6.4%。不過，整體增速明顯放緩，而且私營企業按年只增長6.1%，現時內地經濟動力依賴國企。另外，期內全國服務業生產指數按年增長7.8%，比6月份回落高達3.1個百分點，急速放緩的情況令人關注。

經濟增長的三大引擎亦令人擔心。社會消費品零售總額34,925億元人民幣(下同)，按年增長8.5%，比6月份回落3.6個百分點。按消費類型分，商品零售31,174億元，只增長7.8%；餐飲收入3,751億元，按年增長14.3%。按商品類別分，飲料類、日用品類、體育娛樂用品類、金銀珠寶類分別按年增長20.8%、13.1%、20.7%、14.3%。這類型股票仍可看好一線。

投資方面，首7個月全國固定資產投資(不含農戶)達302,533億元，按年增長10.3%，按月回落2.3個百分點，惟製造業投資按年增長17.3%，按月加快1.1個百分點；房地產開發投資按年增長12.7%，按月回落0.2個百分點，近月房地產負面消息不斷，整體上固投放緩屬預期之內。相反，國策支持鼓勵的高技術製造業和高技術服務業投資按年分別增長27.1%和8.8%，其中，航空、航天器及設備製造業，電腦及辦公設備製造業，醫療儀器設備及儀器儀錶製造業投資按年分別增長49.7%、46.9%、34.9%，相關股份可看好。

貿易方面情況也不太理想，7月份貨物進出口總額32,657億元，按年增長11.5%。其中，出口18,142億元，按年增長8.1%；進口14,515億元，按年增長16.1%。進出口相抵，貿易順差3,627億元。

面對經濟數據遜於市場預期，人民銀行周一隨即開展6,000億元中期借貸便利(MLF)操作。雖是遠超市場預期，但要留意周二有7,000億元MLF到期，即某程度上只是續做。本周公開市場共有500億元逆回購到期，其中，周一至周五分別到期100億元，未來數天投資者仍要留意資金會否淨回籠，或是因應經濟動力不足而多作逆回購操作投放資金。

至於另一焦點──聯儲局會議紀錄，美國聯儲局主席鮑威爾於上次議會息後向記者表示，縮減買債要取決於未來就業及經濟數據，任何變動前會提早通知，又認為將按同樣的速度，縮減購買抵押貸款支持證券及國債。會議紀錄將顯示一眾官員取態，將大大影響市場對下星期舉辦的Jackson Hole全球央行年會的預期。因為屆時鮑威爾有機會公布何時削減買債。幸好近日美國經濟數據參差，假若未開啟退市，美股又可以繼續天天向上了。

獨立股評人 林嘉麒