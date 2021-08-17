陳炳強：港股弱勢持續 撈汽車股可以等等...
2021年08月17日 11:01
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資深股評人陳炳強表示，美股近期雖然表現強勢，道指及標指屢創新高，但市場對經濟前景，或者「收水」的憂慮仍在，美股有機會見頂，對港股有一定威脅。另外，內地加強對多個行業監管，拖累中資股表現，因此港股難有太大反彈。恒指在27,000點阻力不輕，下方支持則在26,000點，短期料在上述區間上落。
汽車股見調整，比亞迪股份(01211)及長城汽車(02333)由高位回落，吉利汽車(00175)績前亦捱沽。陳相信行業基本面仍然向好，新能源車亦繼續是市場關注焦點，但技術走勢有轉差迹象，股價短線調整或未完，宜待再回落約5%再作中線吸納。
友邦保險(01299)上半年多賺47%，期內新業務價值(NBV)勝預期，股價周二(17日)應聲炒上。陳認為短線跟業績炒一轉無妨，不過，對於股價是否重拾升浪，則暫難有定論，料短線在106元阻力不輕。
另外，舜宇光學(02382)亦公布業績，上半年純利按年升53%，績後股價炒高。陳認為該股中線仍值得看好，料可受惠手機商推出新款產品，但若短線失守210元的技術支持位，則不宜沾手。