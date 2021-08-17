陳炳強：港股弱勢持續　撈汽車股可以等等...

資深股評人陳炳強表示，美股近期雖然表現強勢，道指及標指屢創新高，但市場對經濟前景，或者「收水」的憂慮仍在，美股有機會見頂，對港股有一定威脅。另外，內地加強對多個行業監管，拖累中資股表現，因此港股難有太大反彈。恒指在27,000點阻力不輕，下方支持則在26,000點，短期料在上述區間上落。