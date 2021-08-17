【高盛推介】騰訊績前獲資金積極部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(16日)跌約3.6%，周二(17日)早段繼續受壓，低開約2.4%後跌幅擴大，低見436.4港元，為過去1周低位，並為連續第5日下跌，累計至今跌逾10%。

騰訊將於周三(18日)公布截至今年6月底止的中期業績，市場預期純利料介乎740.96億至879.72億元人民幣，按年上升19.5至41.9%。中期收入料介乎2,501.86億至2,786.1億元人民幣，按年上升12.2至25%。券商均給予騰訊「買入」等看好評級，目標價最高939元。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉於上周五(13日)及周一皆獲資金積極趁低部署，共錄得超過8,000萬元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證佔超過6,000萬元。但集中在價外條款，投資者應適時重新審視，篩選出合適的產品作部署。

淡倉方面，則見熊證於周一獲資金轉向流入，有約190萬元，並集中在485元以下收回價的產品。

觀察港股通資金流向，則見周一北水繼續沽出騰訊，並且淨賣出的資金增加，有約25.4億元。

由於騰訊持續下跌，投資者應避免盲目選擇早前活躍，但已不適合現況部署的產品。建議投資者繼續以「選輪三部曲」，即貼價、低街貨、低面值的篩選條件作為選擇合適現況部署產品的標準，以控風險。

騰訊購證22441，行使價500元，2021年11月24日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、行使價440至500元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購證22448，行使價546.38元，2021年12月31日到期，實際槓桿8.1倍，價外、中期。

騰訊購證21857，行使價595.5元，2021年12月28日到期，實際槓桿9.2倍，熱門條款、高槓桿。

騰訊牛證51444，收回價380元，行使價377.2元，換股比率500，槓桿比率6.9倍，近60元收回距離牛證。

騰訊牛證55673，收回價370元，行使價367.2元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，近70元收回距離遠牛。

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