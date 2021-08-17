百度股價連跌5日再創新低　較發售價累瀉44%

李彥宏掌舵、醜聞不絕的內地搜尋引擎百度集團今年3月下旬來港第二上市後，股價大部分時間都在「潛水」，並且屢創新低。若以今早低位計，較發售價252元累瀉44.8%，若果抽中百度新股的股民至今仍沒有「斬纜」沽貨，每手帳面最多輸5,650元，可謂「一殼眼淚」。

另外，百度亦計劃「撲水」，建議發行美元優先票據，所得款項淨額擬用於一般公司用途，包括償還若干現有債務。

百度上周公布，今年第二季錄得淨虧損5.83億元人民幣(下同)，按年盈轉虧，原因是公司錄得長期投資公允值虧損31億元。野村將百度的美股目標價狠劈13.82%，指「百度核心」上季經營溢利率差過預期，而今季收入增長指引範圍的中間值亦較預測低4個百分點，相信與廣告收入放慢有關。該行同時將評估「百度智能雲」價值的預測市銷率(P/S，市值除收入)假設降至3倍，換言之有關業務不如之前估算般值錢。

此外，大和亦將百度的港股目標價調低16.41%，原因包括因應愛奇藝訂閱戶數增長放緩等，下調該公司2021至2023年之收入預測2%至4%。該行估計，百度收入佔比最大的在線營銷服務，下半年收入按年增速將會放緩，主要與疫情及內地整頓教育行業有關，並指增兵會拖低「百度核心」的毛利率，同時降低百度營銷業務及電動車業務之估值。