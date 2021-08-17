【瑞通推介】友邦績後創1個月高　資金撈淡倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憂慮美國聯儲局提前結束資產購買計劃，但強勁的企業業績為大市帶來支持。道指連續第5個交易日創收市新高，收報35,625點，升110點或0.3%。

恒指周一(16日)收報26,181點，跌210點或0.8%，錄三連跌。周二(17日)早段繼續偏軟，跌穿26,100點。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾3,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,200萬元，反映投資者預期大市持續下跌後將見技術反彈。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價24,700至24,799點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

友邦保險中期純利32.45億美元，按年升47.7%，新業務價值增長22%至18.14億美元；除香港外，所有報吿分部的新業務價值均超出疫前水平。友邦周二早段股價曾升近3%，至97元，創逾1個月高，技術上，升穿50及100天線(分別為94.5及96.6元)。

美團周一早段一度急瀉7%至217元，全日收挫5.1%於221.4元，連跌4日並失守10天線。監管風險續困擾科技股，美團周二早段再跌逾3%，曾跌至214元，其後跌幅收窄並曾輕微倒升。周一有約8.5億元北水淨賣出美團。輪證資金流方面，超過1,600萬元淨流入其好倉，淡倉則有約750萬元淨流出。

比亞迪股份周一平開後全日捱沽，一度低見251元，最終收挫7.2%於253.6元，失10天線。內地上月工業數據顯示，汽車製造業的行業增加值按年挫8.5%，是41個工業種類之中跌幅最大的行業；另一方面，新車零售額今年來首次出現倒退；加上有新能源車短時間接連出現奪命車禍，拖累板塊受壓。比亞迪周二早段於250至260元之間好淡爭持。周一有超過2500萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾620萬元淨流出。

8月初起內地多個地區水泥加價，意味水泥業或提前進入旺季，加上內地下半年基建開工項目加快的預期，水泥股獲資金追捧。海螺水泥上日曾上揚4.6%，高見44.65元的逾兩個月高位，全日逆市升0.8%，收43.05元，本月迄今已累升近15.9%，大幅跑贏大市。海螺水泥周二早段靠穩，再升2%，突破44元。周一其輪證好倉錄約120萬元淨流入。

舜宇光學公布，上半年收入按年增長5%至198億元人民幣，純利按年增逾53%至26.8億元人民幣。上半年毛利率約24.9%，較去年同期增加約5.4個百分點。舜宇周一早段突挫逾7%至206.2元的近兩個月低位，全日跌幅收窄至2.4%，報216.6元。周二早段曾再挫6%，跌穿204元，其後跌幅大為收窄兼轉升。周一有近190萬元淨流入其好倉，淡倉則有近50萬元淨流出。

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