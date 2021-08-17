【產經直播】波動市投資策略？

市場預期如果美國經濟進一步復甦，聯儲局將會在9月縮減買債規模，並在明年中完全退市，貨幣政策可能會有重大改變，股市調整避不過？投資者如何減低風險？放眼邊個市場，可令投資組合更勝一籌？

恒指近日在26,000點關浮浮沉沉，強勢板塊如半導體、新能源車、潔淨能源股連日受壓，反而是買入機會？

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