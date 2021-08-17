【產經直播】波動市投資策略？
2021年08月17日 12:22
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市場預期如果美國經濟進一步復甦，聯儲局將會在9月縮減買債規模，並在明年中完全退市，貨幣政策可能會有重大改變，股市調整避不過？投資者如何減低風險？放眼邊個市場，可令投資組合更勝一籌？
恒指近日在26,000點關浮浮沉沉，強勢板塊如半導體、新能源車、潔淨能源股連日受壓，反而是買入機會？
多隻藍籌股陸續公布業績，友邦保險(01299) 新業務價值增22%，勝預期，有值博空間？騰訊(00700)明日(18日)放榜，市場預計增長會放緩，並關注其管理層對內地當局監管回應。到底利淡騰訊股會的因素何時才消散？
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