【高盛推介】比亞迪牛熊證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：汽車板塊周一(16日)急跌，當中比亞迪跌約7.2%。周二早段低開後反彈。國家財政部正牽頭起草《關於財政支持做好碳達峰碳中和工作的指導意見》，當中提及將繼續大力支持科研院所開展新能源汽車領域科技創新。

觀察輪證資金流向，可見周一資金趁低積極部署好倉，錄得約2,500萬元資金流入，為當日第二多資金流入的相關資產。當中牛證佔約640萬元，並主要集中在225至245元收回價的產品。而周一部署熊證的資金主要沽出，並見有部分轉倉至290元以下收回價的貼熊。

比亞迪牛證55291，收回價230元，行使價226元，換股比率500，槓桿比率8.0倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比亞迪牛證54061，收回價210元，行使價206元，換股比率500，槓桿比率5.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

比亞迪熊證68348，收回價300元，行使價304元，換股比率500，槓桿比率5.2倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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