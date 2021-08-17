證監會次季盈利升36%　展開調查62宗

香港證監會公布，截至6月底止第二季報告，已展開調查達62宗，按季增加17%，按年飆升87.9%；有18宗已提出刑事控罪，按季微升5.9%，按年大幅增加5倍。因應股價及成交量的異動，提出了2,319項索取交易及帳戶紀錄的要求。

季內，證監會審閱了120宗新的上市申請，包括5宗來自採用不同投票權架構的公司及14宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請、1家第二上市公司。利用以嶄新人工智能輔助的中文數據搜尋技術，協助評估上市申請及審查背景資料。

另曾直接向某上市申請人發出一封資料索取函，關注保薦人提交的資料的可信度，及保薦人進行的獨立盡職審查是否足夠。

本港證券市場在第二季內的每日平均成交額為1,590億元，較上季2,350億元下跌32%。證監會盈利1.43億元，按年增加36.24%；收入6.1億元，較上季下跌33%，按年亦減少3%；開支為4.67億元，按季及按年分別減少9%及10%。截至6月30日，在預留31億元作日後可能購置辦公室物業後，證監會的儲備為46億元。

中介人方面，季內收到2,695宗牌照申請，當中包括42宗機構申請，分別較上季及去年同期增加19.5%及60%。截至6月30日，持牌機構及人士和註冊機構的總數為47,527，數目保持平穩，其中持牌機構的數目為3,174家。