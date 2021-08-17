陳永傑：買樓收租抗通脹

於疫情下，各國為了加快經濟復甦，加大量寬額度之餘，亦推出救市方案刺激經濟，如美國年初已推出1.9萬億美元刺激經濟方案，此等措施的副作用便是帶來了通脹。香港樓市於疫情下亦不跌反升，抗通脹這因素相信是支撐樓市的重要原因之一。

要知道買樓收租抗通脹是否划算，則須看物價升幅是否高於利息升幅。6月份香港消費物價指數按年升0.7%，但現時香港銀行存款利息是零，香港已是負利率0.7%。再看看按揭息率，若以H按 (銀行同業拆息掛鈎按揭產品)，現時實質按揭利率約為1.38厘，一年前的實質按揭利率則約為1.64厘，現時按揭成本已較一年前減少近16%。

或許會有疑問，買樓收租成本除了是利息，還有差餉及管理費等支出也應該計算在內，讓筆者以一個實例向大家闡釋。筆者朋友於2005年以250萬元購入將軍澳一手兩房單位，當年承造7成按揭，月供約7,000餘元，若將差餉及管理費計算入物業支出，每月大約9,000元，與出租租金相若。朋友於日前將單位成功轉手，成交價880萬元，16年間升值2.5倍。朋友當年用了75萬元作該單位首期，然後將單位出租，16年來的租金收入已逾200萬元，足夠償還當年樓價70%的按揭貸款之餘，更可享受樓價2.5倍的升幅。當然，朋友能捕捉樓市低位入市，是他的眼光獨到，但筆者相信他當年也始料不及，16年前的高位是今天的低位。

過去十年按揭息率處於歷史低位是不爭事實，雖然美國聯儲局明言或會於2023年開始加息，但以美國經濟復甦步伐而言，筆者相信加息未至於太快太急，況且近期美國疫情再度反覆，恐怕經濟復甦受阻，加息更是遙遙無期。而香港處於長期缺乏土地供應的問題中，樓價仍是易升難跌。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑