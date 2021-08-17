塔利班重掌阿富汗　衝擊金融市場？

美國宣布撤軍阿富汗之際，塔利班武裝份子近日迅速重新掌權，引發地緣政治風險對市場衝擊，華爾街認為這對整體金融市場威脅不大，但有可能影響拜登推動基建案與預算案的能力。

Barings Investment Institute首席全球策略師Christopher Smart表示，美國決定撤軍表明美國不太渴望監管全球、傳播民主和自由市場的價值觀。但隨着中國及俄羅斯迅速採取行動承認塔利班新政府，美國的威望正受到打擊，讓作為全球避險資產的美國公債與作為全球準備貨幣的美元蒙上陰影。

不過，過去發生類似危機後，美元資產在金融體系的重要性不減反增，甚至讓主導地位更進一步強化。

由於地緣政治受到衝擊，美國市場周一出現典型休克反應，美國國債出現避險買盤，10年期孳息率跌至1.256%。避險貨幣之一日圓強勢，美元指數也迎來買盤。

然而這不完全是阿富汗地緣風險所致，中國的低迷經濟數據，以及Delta變種病毒肆虐全球，導致各地新確診案例持續上升等都是原因。

相對於該事件對整體市場的影響，華爾街更擔憂美國基建案和預算案的後續進展，City Index資深金融市場分析師Fiona Cincotta表示，該事件可能會使目前財政政策進度遭遇亂流和延誤，導致美國經濟復甦放慢。

一些市場觀察人士認為，美軍自阿富汗的混亂撤軍可能會危及這兩項法案。理由是拜登因危機處理不當而在政治上被削弱，共和黨和民主黨都將與他保持距離。

此外，部分華爾街人士表示，增加國防支出以應對塔利班恐怖主義威脅的新要求，可能意味著減少社會福利方面的支出，以及一些非傳統基礎設施提案，如擴增高速網路。

Pangaea Policy 創辦人 Terry Haines 認為，阿富汗解體的規模和速度基本上出乎美國政府預料，是現今地緣政治壓力上升最明顯的證據。

Haines 表示，美國國防部門短期內可能迎來市場利多，而「綠色新政」相關產業可能不利，由於對國防軍備的新關注，人文建設部分已經有 30% 提案的可能難以立法。

另一方面，拉博銀行外匯資深策略師Jane Foley表示，美國撤軍可能還凸顯美國保護台灣免受中國潛在攻擊存在長期擔憂。不過，其他政策觀察家認為，拜登政府正把注意力轉向加強維護對日本在內亞洲和歐洲盟友的承諾。

國際事務智庫Chatham House董事Robin Niblett表示，雖然塔利班的快速勝利是拜登和美國的「恥辱」，但從阿富汗撤軍，並不等於收回美國在歐洲和亞洲核心聯盟承諾，而是驅使美國更加強維護這些關係。