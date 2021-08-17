阿富汗經濟崩潰！央行及總統出逃帶走4車現金　貨幣創新低

阿富汗政局變天，阿富汗中央銀行所持的超過90億美元(逾700億港元)外匯儲備去向成謎！據報塔利班武裝份子佔領首都喀布爾後，阿富汗總統艾哈邁德扎伊出逃時帶走4車現金，加上央行總裁相繼逃離，阿富汗貨幣在風雨飄搖的政局中狂瀉不止，創歷史新低。

阿富汗貨幣周二(17日)貶值1.7%，1美元如今可兌換到83.5013阿富汗尼(Afghani)。

據報央行代理總裁 Ajmal Ahmady周六曾與銀行和匯兌商開會安撫市場信心，不過隨着塔利班佔領首度喀布爾後，Ahmady也在周日離開央行後直奔機場，登上一架軍機，並在現場遇到其他政府官員。

Ahmady表示，阿富汗總統在沒有成立過渡政府的情況下逃離國家，引發這場混亂，「事情不必然走向這個結局。我痛恨阿富汗政府的毫無作為。」

據俄媒引述俄羅斯駐喀布爾大使館消息，艾哈邁德扎伊逃亡時，帶走裝滿4輛車和1架直升機的現金，並由於無法全部帶走，部分現金遺留在機場跑道。

值得注意的是，阿富汗政局動盪的影響蔓延到鄰國巴基斯坦的金融市場，巴基斯坦2031年到期的美元主權債周一下跌1.8美分，為3月定價以來最大跌幅。巴基斯坦的美元債券也是當天亞洲市場最大輸家，周二略為回升。

Arqaam資本公司駐杜拜固定收益資產部門主管Abdul Kadir Hussain說，由於巴基斯坦宣稱支持塔利班政權，投資者擔心巴基斯坦「被世界強權孤立」，也擔心該國法治更混亂。