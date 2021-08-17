富邦香港上半年淨利大增逾6倍

富邦香港上半年淨溢利為按年大增逾6.78倍至1.98億元。該行指，淨溢利上升，主要是由於第一及第二階段的貸款及其他金融工具減值虧損大幅減少1.51億元，以及營運收入增加10.68%。

受淨息差擴闊及貸款和債務證券投資組合增長所帶動下，該行淨利息收入增加4.8%至6.37億元。淨息差上升0.05個百分點至1.3%。同時，市場利率自2020年初起一直下調，並且由下半年開始維持在極低水平，導致資產收益減少。儘管如此，存款成本的減幅超過了整體資產收益的跌幅。

該行非利息收入上升33.63%至2.08億港元，佔該行總營運收入比率由20.4%上升至24.6%。當中，受惠經濟從新冠肺炎疫情逐漸復甦，信託基金業務及保險業務收入分別錄得37%及34%的增長。

隨着全球經濟持續復甦，根據香港財務報告準則第9號，該集團第一及第二階段的貸款減值虧損下降85%至1,200萬元，而其他金融工具減值虧損之回撥則為300萬港元。扣除壞帳收回後，第三階段的貸款減值虧損為1.25億元。減值虧損總額為1.35億元，較2020年同期減少44%。