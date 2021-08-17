美匯企92.6水平　道期跌134點

美匯指數報92.67；港匯見7.7898；離岸人民幣(CNH)報6.4830；美元兌日圓報109.33；歐元企1.1783，英鎊處1.3806。金價報1,795美元。油價偏軟，布油報69.04美元，紐油報66.82美元。比特幣企4.62萬美元。歐股早段偏軟，道指期貨跌134點。

●市後關注點

-20:30 美國7月零售銷售

-21:15 美國7月工業生產

●恒生指數失守兩萬六關，全日收報25,745點，跌435點或1.66%，為連續4個交易日下跌。科技指數瀉201點或3.13%，至6,218點；國企指數亦挫207點或2.24%，報9,057點，主板成交1,661億港元。科網股是跌市火車頭，京東集團急跌5.15%；網易跌5.35%；騰訊及阿里巴巴跌4.14%及4.76%；美團跌3.52%；小米集團跌1.4%。

●中國經濟：

-任澤平：中國或正處停滯性通脹到衰退階段。

-中汽協：7月汽車出口再創新高，新能源車激增逾8倍。

-市監總局就禁止網絡不正當競爭行為規定徵求意見。

-傳字節跳動已將重要子企1%股份售予中央。

-深圳人行：已清理11家涉開展虛幣非法活動企業。

-貝萊德籲投資者增加中國市場資產配置。

●新西蘭發現確診病例，10年期債息急插，紐元跌1%。

●大鱷中伏！索羅斯及多家對沖基金於滴滴被查前大手入貨。

●加國虛幣初創HIVE向比特大陸購逾千部挖礦機。

●沃爾瑪正招聘高級總監，負責處理虛擬貨幣。

●烯石電動汽車新材料已遞交美國上市保密申請。

●眾安銀行推免息提早出糧產品，月薪可早7日獲取。

●NBA達拉斯獨行俠老闆撐狗狗幣，惟持貨不足500美元。

●西班牙警告12家比特幣交易平台未獲授權營運。

●菲律賓央行：目前下調存款準備金率沒有意義。

●澳洲央行：失業率短期或上升，致力高度寬鬆政策。