亞洲變種病毒肆虐　持續衝擊全球製造業供應鏈

亞洲的新冠肺炎感染人數再度激增，加劇了全球最大製成品來源地的供應鏈危機，主要是變種病毒在快速蔓延，昔日抗疫模範國的中國內地，目前不少工廠和部分港口正陷入動盪。

據聯合國預計，大約42%的全球出口來自亞洲，因此，該地區的混亂可能會滲透到全球供應鏈中去，而這剛好趕上了因聖誕節購物季即將到來、商品運輸通常會增加的旺季。不過，外媒指出，從亞洲港口開始的問題會緩慢擴散，然後表現為洛杉磯或鹿特丹等地的延誤以及消費者價格上漲，主要是貨櫃短缺導致運輸成本高企，半導體等原物料價格上漲，以及在需求旺盛之際採購困難，出口商今年本已飽受折磨，現在疫情復燃則更是令其處境雪上加霜。

報道引述總部位於新加坡的Asian Trade Centre的執行董事Deborah Elms表示，目前為止大多數市場都幸運地把疫情管理得很好。但隨着疫情繼續蔓延，許多地區的好運可能到盡頭了。

在中國，世界第三繁忙的貨櫃港口最近部分關閉，在東南亞——受創最重的地區之一，工廠高管暫停了電子產品、服裝和許多其他產品的生產。出口熱潮在大流行病期間保護了貿易驅動型經濟體、本料將推動更廣泛反彈，現在卻陷入了危險之中。

世界貿易組織(WTO)曾預測，亞洲今年將領導全球貨物貿易成長8%。同時，供應障礙將讓市場愈發擔憂中國生產商或美國消費者通脹上升將不只是暫時的，並考驗決策者們對價格將在短期內降溫的預期。

因為一名工人被感染，寧波舟山港的梅山碼頭上周三緊急關閉。之前，深圳鹽田港也曾因為爆發小規模疫情而關閉了一個月左右，並波及了國際運輸。

在東南亞，製造業經理人看到上個月活動減少，關鍵的出口商難以維持工廠運轉，這表明疫情可能最終還是削弱了該地區韌性十足的貿易。