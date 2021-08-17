經濟好轉企業審慎　港島核心區甲廈空置率連升3個月

經濟環境雖好轉，但前景仍未明朗，企業態度持續審慎，導致港島核心區甲級商廈空置率續升。中原(工商舖)資料顯示，7月份該區整體甲廈空置率為9.99%，按月上升約0.05個百分點，已連升3個月，當中灣仔及金鐘區空置情況遞增較為明顯，兩區空置率較6月份分別上升約0.68及0.5個分點。該行指出，港島核心區寫字樓租金向來處於較高水平，部分企業選擇將部分寫字樓遷移至其他地區，因而令該區商廈樓面空置率遞增。

該行寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，7月份該區整體甲廈空置率按年仍多出約2.62個百分點。統計的五個核心區，灣仔最新甲廈空置率約12.95%，較去年同期高出約4.69個百分點。而金鐘上月空置率為9.41%，按年也升約1.09個百分點。至於中環區表現不俗，7月份甲級寫字樓空置率錄得約7.3%，按月減少約0.18個百分點，對比去年同期仍高約1.73個百分點。

至於銅鑼灣區的甲廈空置呈穩定趨勢，上月空置約11.36%，對比6月減少0.33個百分點最多，按年上升約3.99個百分點。上環甲級空置率最新約10.38%，按月輕微回落約0.03個百分點，較去年同期仍高約3.96個百分點。

蔡指出，金鐘區甲廈空置率亦是第三個月錄得升幅，且增加更見明顯，相信是雖然該區寫字樓租金有所回落，但對比其他地區仍處高位，所以有部分企業選擇遷出以開源節流。同時，個別租客重整業務據點，令交吉樓面增加，帶動空置率上升。資料顯示，金鐘統一中心於7月份有一個近萬呎單位推出放租，為該廈中高層B室，面積約9,164方呎，呎租叫價約50元。